Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde ante Turquía en el partido del grupo D del Mundial 2026

Paraguay se juega un partido decisivo para su futuro en el Mundial 2026. Enfrenta a Turquía en San Francisco con la misión de mejorar la pobre imagen que dejó ante Estados Unidos.

Paraguay se juega su futuro en el Mundial 2026 este viernes 19 de junio cuando enfrente a Turquía por la fecha 2 del Grupo D. La Albirroja de Gustavo Alfaro no tiene margen de error, luego de su decepcionante debut ante Estados Unidos. Si quiere seguir con chances de clasificación a 16avos de final sí o sí debe sumar.

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El estreno de Paraguay en la Copa del Mundo fue una dura goleada en contra. Estados Unidos lo vapuleó por 4-1 en una gran demostración de fútbol en el SoFi Stadium de California. Ahora, en el Levi’s Stadium de San Francisco, se le viene un duro duelo ante Turquía, que también debe reponerse de una caída en su estreno.

¿Qué pasa si Paraguay le gana a Turquía?

Si Paraguay le gana a Turquía llegará a los tres (3) puntos, igualando la línea de Australia. Dependiendo de la cantidad de goles será segundo o tercero en la tabla de posiciones del Grupo D. Esto provocará que se juegue un partido importante ante los ‘Socceroos’ en la última fecha en busca de la clasificación a dieciseisavos de final. En tanto, los turcos quedarían casi eliminados de la Copa del Mundo.

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¿Qué pasa si Paraguay empata ante Turquía?

Si Paraguay empata ante Turquía, ambas selecciones quedarán con un (1) punto y en el tercer y cuarto lugar del Grupo D. Esto provocará que el seleccionado albirrojo esté obligado a ganarle a Australia en la última fecha para tener alguna chance de clasificación a la próxima ronda del Mundial.

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

¿Qué pasa si Paraguay pierde contra Turquía?

Si Paraguay pierde ante Turquía, seguirá sin unidades (0) y en el último lugar del Grupo D. Esto lo dejaría prácticamente eliminado del Mundial 2026, ya que, en todo caso, en la última fecha debería golear a Australia para tener alguna chance de meterse a la siguiente ronda.

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Tabla de posiciones EN VIVO del Grupo D con Paraguay y Turquía