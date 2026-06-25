Dónde ver EN VIVO Turquía vs Estados Unidos por el Grupo D del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Turquía y Estados Unidos se enfrentan para completar su participación en el Grupo D. Mira los detalles del duelo y dónde verlo.

Turquía y Estados Unidos se enfrentan HOY jueves 25 de junio en el SoFi Stadium en su última presentación en el Grupo D. Ambas selecciones ya conocen su futuro en este Mundial 2026, ya que los estadounidenses están clasificados y los turcos están eliminados.

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La Selección de Turquía perdió en sus dos partidos en este grupo y no tiene chances de quedar, al menos, tercero. Es que Paraguay ocupa ese lugar con tres unidades y en el desempate olímpico no tiene chances. Por eso, está fuera del Mundial y juega este partido para completar su participación.

El combinado de Estados Unidos tiene un panorama totalmente diferente. Ganó sus dos primeros partidos y lo hizo de gran manera: 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia. Ya se aseguró el primer lugar, por lo que, seguramente, guarde futbolistas para los dieciseisavos de final.

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¿Dónde ver EN VIVO Turquía vs Estados Unidos por el Mundial 2026?

El partido entre Turquía y Estados Unidos, que se juega en el SoFi Stadium de Los Ángeles, cuenta con transmisión en vivo para TV y streaming online. Mira dónde puedes ver este duelo:

Perú: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ Argentina: TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow

TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow Chile: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ México: ViX Premium

ViX Premium Colombia: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ Ecuador: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ España: DAZN, Movistar+

DAZN, Movistar+ Estados Unidos: FOX, Telemundo, Peacock

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

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¿A qué hora se juega Turquía vs Estados Unidos?

Turquía vs Estados Unidos, por el Grupo D del Mundial 2026, se juega este jueves 25 de junio en los siguientes horarios.

Perú: 21:00 horas

21:00 horas Argentina: 23:00 horas

23:00 horas Chile: 22:00 horas

22:00 horas México: 20:00 horas

20:00 horas Colombia: 21:00 horas

21:00 horas Ecuador: 21:00 horas

21:00 horas España: 04:00 (viernes 26)

04:00 (viernes 26) Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET)

DATOS CLAVE

Turquía y Estados Unidos: Juegan el 25 de junio en el SoFi Stadium.

Juegan el 25 de junio en el SoFi Stadium. Mundial 2026: Estados Unidos avanzó primero del Grupo D y Turquía quedó eliminado.

Estados Unidos avanzó primero del Grupo D y Turquía quedó eliminado. Transmisión televisiva: FOX, Telemundo, Peacock y DSports emitirán el partido en vivo.