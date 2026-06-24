Quiénes juegan MAÑANA jueves 25 de junio en el Mundial 2026: programación de partidos, horarios y dónde ver en Perú

El Mundial 2026 presenta este jueves 25 de junio una programación con seis partidos vitales que determinarán el futuro de varias selecciones. Se definen los Grupos D, E y F y los clasificados a dieciseisavos de final.
La jornada comenzará con la definición del Grupo E donde el partido clave tiene a Alemania y Ecuador como protagonistas en Nueva Jersey; en tanto, Costa de Marfil juega ante Curazao en Filadelfia. Luego de estos encuentros, el Grupo F tendrá el duelo entre Japón y Suecia y el Países Bajos vs Túnez. Por último, se define el Grupo D donde Paraguay y Australia juegan el partido más importante, mientras que Estados Unidos y Turquía cierran en Los Ángeles.
PARTIDOS DEL JUEVES 25 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN PERÚ
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos – 6 partidos
CURAZAO VS COSTA DE MARFIL (GRUPO E)
Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos
- Perú: 15:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+
- Argentina: 17:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+
- Chile: 16:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 15:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+
- Ecuador: 15:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FS1, TeleXitos, Universo, Peacock
ECUADOR VS ALEMANIA (GRUPO E)
Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos
- Perú: 15:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- Argentina: 17:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow, Disney+ Premium
- Chile: 16:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 15:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- Ecuador: 15:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock
En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.
JAPÓN VS SUECIA (GRUPO F)
Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos
- Perú: 18:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
- Argentina: 20:00 horas | TyC Sports, DSports+, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 18:00 horas | DSports+, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FS1, Universo, Peacock
TÚNEZ VS PAÍSES BAJOS (GRUPO F)
Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 20:00 horas | TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
- España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, Telemundo, TeleXitos, Peacock
TURQUÍA VS ESTADOS UNIDOS (GRUPO D)
Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock
PARAGUAY VS AUSTRALIA (GRUPO D)
Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 23:00 horas | Telefe, DSports 2, DGO, Paramount+, Flow, Disney+ Premium
- Chile: 22:00 horas | Chilevisión, DSports 2, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- México: 20:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 21:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+
- Ecuador: 21:00 horas | Teleamazonas, DSports 2, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 18:00 (CT) / 20:00 (ET) | FS1, Telemundo, TeleXitos, Peacock
DATOS CLAVE
- Seis partidos definen este jueves 25 de junio los Grupos D, E y F.
- Ecuador vs Alemania juegan a las 15:00 horas de Perú en Nueva Jersey.
- Paraguay vs Australia disputan su partido por el Grupo D a las 21:00 horas.