Así quedó la tabla de posiciones final de la fase de grupos del Mundial 2026: clasificados y eliminados

Se terminó la fase de grupos del Mundial 2026 y ya quedaron definidos las 32 selecciones clasificadas a 16avos de final. Mira las posiciones.

Se terminó la fase de grupos del Mundial 2026. Luego de las tres fechas disputadas en esta ronda, se confirmaron las 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final. Cabe recordar que se han clasificado los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Publicidad

Entre las selecciones que han quedado en el primer lugar de la fase de grupos destacan la vigente campeona Argentina, que tiene a Lionel Messi, máximo goleador del certamen; la última finalista Francia; además de la candidata al título, España. En tanto, entre los anfitriones, México y Estados Unidos también terminaron en lo más alto de sus respectivos grupos.

Por su parte, Portugal, que cuenta con Cristiano Ronaldo como máxima figura, fue uno de los seleccionados que terminaron en segundo lugar. Lo mismo ocurrió con Noruega, Marruecos y Croacia, entre otros.

Por último, la definición de los mejores terceros se definió en la última jugada. Es que Austria estuvo muy cerca de quedarse afuera de todo, mientras que Irán estuvo a segundos de clasificar. Sin embargo, un gol agónico de Sasa Kalajdzic decretó el 3-3 definitivo de los austríacos ante Argelia.

Publicidad

Tabla de posiciones de la fase de grupos del Mundial 2026

Tabla de los mejores terceros del Mundial 2026

Las 32 selecciones clasificadas a los 16avos de final del Mundial 2026

Grupo A : México (1º) y Sudáfrica (2º)

: México (1º) y Sudáfrica (2º) Grupo B: Suiza (1º), Canadá (2º) y Bosnia y Herzegovina (3º)

Suiza (1º), Canadá (2º) y Bosnia y Herzegovina (3º) Grupo C: Brasil (1º) y Marruecos (2º)

Brasil (1º) y Marruecos (2º) Grupo D: Estados Unidos (1º), Australia (2º) y Paraguay (3º)

Estados Unidos (1º), Australia (2º) y Paraguay (3º) Grupo E: Alemania (1º), Costa de Marfil (2º) y Ecuador (3º)

Alemania (1º), Costa de Marfil (2º) y Ecuador (3º) Grupo F: Países Bajos (1º), Japón (2º) y Suecia (3º)

Países Bajos (1º), Japón (2º) y Suecia (3º) Grupo G: Bélgica (1º) y Egipto (2º)

Bélgica (1º) y Egipto (2º) Grupo H: España (1º) y Cabo Verde (2º)

España (1º) y Cabo Verde (2º) Grupo I: Francia (1º), Noruega (2º) y Senegal (3º)

Francia (1º), Noruega (2º) y Senegal (3º) Grupo J: Argentina (1º), Austria (2º) y Argelia (3º)

Argentina (1º), Austria (2º) y Argelia (3º) Grupo K: Colombia (1º), Portugal (2º) y República Democrática del Congo (3º)

Colombia (1º), Portugal (2º) y República Democrática del Congo (3º) Grupo L: Inglaterra (1º), Croacia (2º) y Ghana (3º)