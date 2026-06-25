Al final Universitario contrató a Gianluca Lapadula mientras le cerró la puerta a Raúl Ruidíaz de cara al Torneo Clausura 2026.

Luego de que Gianluca Lapadula se convirtiera en el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026, quedó descartado el posible regreso de Raúl Ruidíaz. Ante ello, el delantero rompió su silencio y aclaró cómo vivió todos los rumores que lo vinculaban con el cuadro crema.

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El atacante, que llegó a Lima junto a Atlético Grau para enfrentar a Universitario por la fecha 3 de la Copa de la Liga, conversó con Jax Latin Media y aseguró que nunca estuvo pendiente de las versiones sobre un posible fichaje, ya que actualmente solo piensa en su presente deportivo.

“Quiero comentarles que yo en realidad no ando pendiente de nada. No sé si se han enterado que yo no consumo redes, no consumo nada de eso. Ando enfocado en mi familia nada más”, declaró el delantero, descartando que haya seguido de cerca las especulaciones sobre un posible retorno a Universitario.

De esa manera, Ruidíaz dejó en claro que su prioridad continúa siendo Atlético Grau, club con el que mantiene contrato y donde asegura sentirse plenamente identificado tanto él como su familia.

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Raúl Ruidíaz dejó abierta la puerta para volver a Universitario

El atacante peruano también reconoció que algunas versiones sobre Universitario llegaron hasta él, aunque precisó que nunca pasaron de simples comentarios. “No te voy a mentir que sí me ha rebotado noticias y todo eso, pero hasta ahí nada más. Como te digo, lo recalco, yo tengo un contrato con Atlético Grau. Estoy muy feliz en la ciudad. Mi familia está muy contenta también, amamos la ciudad. Entonces, solo estoy pensando en lo que es Atlético ya”, afirmó.

Sin embargo, cuando fue consultado sobre la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta crema en el futuro, Ruidíaz no cerró la puerta. “Pueden pasar muchas cosas más adelante”, respondió el delantero, dejando abierta la posibilidad de un eventual regreso a Universitario una vez finalice su etapa en Atlético Grau.

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Raúl Ruidíaz no volverá a Universitario de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Raúl Ruidíaz tiene contrato con Atlético Grau?

Raúl Ruidíaz tiene contrato oficial con Atlético Grau hasta diciembre del 2029.

¿Cuánto dinero vale actualmente Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz vale actualmente 200 mil euros a sus actuales 35 años, según la información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Torneo Clausura 2026: Gianluca Lapadula es el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes.

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Raúl Ruidíaz: mantiene contrato vigente con Atlético Grau y descartó los rumores.