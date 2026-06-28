El cruce entre Chilavert y Gustavo Alfaro a horas del Alemania vs Paraguay: “Deje de mentirle al pueblo paraguayo”

José Chilavert vuelve a hablar de Gustavo Alfaro y se arma tremenda polémica previo al choque contra Alemania por el Mundial 2026.

La Selección de Paraguay tiene un encuentro bastante duro en los 16avos de final del Mundial 2026. Pero el entrenador Gustavo Alfaro está en una dura contienda con José Luis Chilavert. El exjugador no deja de hacer comentarios en contra del argentino y nuevamente mandó un mensaje en su contra.

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Mediante sus redes sociales el exportero decidió poner un comentario en respuesta a las palabras vertidas por el entrenador de Paraguay: “Alfaro preocúpese por Alemania ,el mundial es fútbol de alto nivel y No un congreso de la Corrupbol, donde usted es el filósofo de turno. Deje de mentir al Pueblo Pyo”, fue lo que escribió.

Estas fueron las palabras de Chilavert a solo horas de lo que será el partido que tenga la ‘Albiroja’ contra la Selección de Alemania. Un duro encuentro en el que necesitan jugar perfecto para superar a uno de los países más duros de toda Europa y de esta competencia.

¿Cómo comenzó esta pelea entre José Luis Chilavert y Gustavo Alfaro?

Todo comenzó con José Luis Chilavert cuestionando a Gustavo Alfaro. Siendo bastante duro en sus palabras. “Alfaro es un personaje que no sabe nada de fútbol; lo único que sabe es hablar. En las declaraciones que hace denigra al futbolista paraguayo”, comenzó diciendo el popular ‘Chila’.

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Y ahí no quedó todo, pues el paraguayo arremetió con todo por la trayectoria que ha tenido Alfaro en su carrera. “Le pusieron una alfombra roja a una persona que en su vida vivió el éxito, siempre falló. Falló en San Lorenzo y en Boca Juniors. Yo hablo con argumentos”, sentenció.

Esto provocó que el entrenador de la Selección de Paraguay no se quede callado y termine respondiendo en conferencia de prensa. “Me hubiera gustado que Chilavert, en vez de ser UN FRANCOTIRADOR, ME LLAMARA PARA HABLAR con Orlando Gill y compartirle sus experiencias mundialistas”, comenzó diciendo.

Luego, agregó que otros exjugadores que pasaron por la Selección los visitaron para darle consejos a los jóvenes. “Que venga, las puertas de la selección están abiertas, como vino Roque Santa Cruz a hablar con los delanteros y los muchachos el otro día, que se quedó a merendar y comer. Como vinieron Carlitos Bonet, Haedo Valdez, Jonathan Santana… Cuando los vi, les pedí permiso, porque es su casa. Me hubiera gustado que hiciera eso”, aseguró.

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"ME HUBIESE GUSTADO QUE CHILAVERT ME HUBIESE LLAMADO PARA DECIRME 'GUSTAVO, ME GUSTARÍA HABLAR CON ORLANDO'" Alfaro y la importancia de los referentes en la Selección.



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