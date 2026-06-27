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Mundial 2026

Quiénes juegan MAÑANA domingo 28 de junio en el Mundial 2026: programación de partidos, horarios y dónde ver en Perú

Comienzan los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Se disputa el partido entre uno de los anfitriones y una de las sorpresas. Los detalles.

Jonathan David, figura y goleador de Canadá.
© Getty ImagesJonathan David, figura y goleador de Canadá.

Tras el final de la fase de grupos, comienza la ronda de 16avos de final en el Mundial 2026. Este domingo 28 de junio se juega el primer partido de esta fase que enfrenta a las 32 mejores selecciones de la Copa del Mundo. El primer encuentro tiene a una de las sorpresas, Sudáfrica, enfrentando a uno de los anfitriones, Canadá.

Sudáfrica se clasificó a los 16avos de final al terminar en el segundo lugar del Grupo A, que tuvo a México como líder. El conjunto africano logró esa posición tras vencer 1-0 a Corea del Sur, selección que fue eliminada de la Copa del Mundo.

Canadá, por su parte, también terminó segundo en su grupo, luego de caer 2-1 ante Suiza en el mano a mano por el liderazgo del Grupo B. Además, como no pudo terminar primero, deberá salir del país por primera vez en la Copa del Mundo.

PARTIDO DEL DOMINGO 28 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN PERÚ

SUDÁFRICA VS CANADÁ

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Así queda el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026 tras la definición del Grupo K

SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos

  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Argentina: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Flow
  • Paraguay: 16:00 horas | GEN, Trece
  • Uruguay: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Chile: 15:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 14:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 | DAZN, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España
  • Estados Unidos: 15:00 (ET) / 14:00 (CT) / 12:00 (PT) | FOX, Telemundo, Peacock

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

DATOS CLAVE

  • Domingo 28 de junio: Sudáfrica y Canadá abrirán los 16avos de final del Mundial.
  • 1-0: fue la victoria de Sudáfrica sobre Corea del Sur para clasificar segunda.
  • 2-1: fue la derrota de Canadá ante Suiza que la dejó segunda del grupo.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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