Quiénes juegan MAÑANA domingo 28 de junio en el Mundial 2026: programación de partidos, horarios y dónde ver en Perú

Tras el final de la fase de grupos, comienza la ronda de 16avos de final en el Mundial 2026. Este domingo 28 de junio se juega el primer partido de esta fase que enfrenta a las 32 mejores selecciones de la Copa del Mundo. El primer encuentro tiene a una de las sorpresas, Sudáfrica, enfrentando a uno de los anfitriones, Canadá.
Sudáfrica se clasificó a los 16avos de final al terminar en el segundo lugar del Grupo A, que tuvo a México como líder. El conjunto africano logró esa posición tras vencer 1-0 a Corea del Sur, selección que fue eliminada de la Copa del Mundo.
Canadá, por su parte, también terminó segundo en su grupo, luego de caer 2-1 ante Suiza en el mano a mano por el liderazgo del Grupo B. Además, como no pudo terminar primero, deberá salir del país por primera vez en la Copa del Mundo.
PARTIDO DEL DOMINGO 28 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN PERÚ
SUDÁFRICA VS CANADÁ
SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Flow
- Paraguay: 16:00 horas | GEN, Trece
- Uruguay: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Chile: 15:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 14:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
- Ecuador: 14:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
- España: 21:00 | DAZN, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España
- Estados Unidos: 15:00 (ET) / 14:00 (CT) / 12:00 (PT) | FOX, Telemundo, Peacock
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DATOS CLAVE
- Domingo 28 de junio: Sudáfrica y Canadá abrirán los 16avos de final del Mundial.
- 1-0: fue la victoria de Sudáfrica sobre Corea del Sur para clasificar segunda.
- 2-1: fue la derrota de Canadá ante Suiza que la dejó segunda del grupo.