Así queda el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026 tras la definición del Grupo K

Se define la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026 este sábado 27 de junio. Concluyó la actividad del Grupo K de competencia con el empate entre Colombia y Portugal y el triunfo de la República Democrática del Congo ante Uzbekistán para meterse como uno de los mejores terceros. Resta la definición del Grupo J donde Argentina ya tiene su lugar asegurado.
En el comienzo de este sábado, se confirmó a Inglaterra como primero del grupo L tras su victoria ante Panamá. En tanto, Croacia aseguró el segundo lugar, luego de vencer a Ghana, quien, de todas maneras, logró el tercer puesto y la clasificación a 16avos de final.
Luego, llegó el turno para Portugal y Colombia donde no pudieron romper el cero. Esto provocó que el combinado sudamericano se quede con el primer lugar, mientras que los lusos terminaron como escoltas. En tanto, la gran novedad fue el triunfo y la clasificación de la República Democrática del Congo ante Uzbekistán.
Así quedó el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026
- Alemania vs. Paraguay
- Francia vs. Suecia
- Sudáfrica vs. Canadá
- Países Bajos vs. Marruecos
- Portugal vs. Croacia
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
- Bélgica vs. Senegal
- Brasil vs. Japón
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Ecuador
- Inglaterra vs. RD Congo
- Argentina vs. Cabo Verde
- Australia vs. Egipto
- Suiza vs. Irán
- Colombia vs. Ghana
*En negrita, las selecciones ya clasificadas.