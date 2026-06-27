Así queda el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026 tras la definición del Grupo K

En el último día de la fase de grupos, se conocen los clasificados a 16avos de final del Mundial 2026. Se terminó el Grupo K y ya se conocen más selecciones en la próxima ronda.

Se define la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026 este sábado 27 de junio. Concluyó la actividad del Grupo K de competencia con el empate entre Colombia y Portugal y el triunfo de la República Democrática del Congo ante Uzbekistán para meterse como uno de los mejores terceros. Resta la definición del Grupo J donde Argentina ya tiene su lugar asegurado.

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En el comienzo de este sábado, se confirmó a Inglaterra como primero del grupo L tras su victoria ante Panamá. En tanto, Croacia aseguró el segundo lugar, luego de vencer a Ghana, quien, de todas maneras, logró el tercer puesto y la clasificación a 16avos de final.

Luego, llegó el turno para Portugal y Colombia donde no pudieron romper el cero. Esto provocó que el combinado sudamericano se quede con el primer lugar, mientras que los lusos terminaron como escoltas. En tanto, la gran novedad fue el triunfo y la clasificación de la República Democrática del Congo ante Uzbekistán.

Así quedó el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá

Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Croacia

España vs. Austria

vs. Austria Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina

Bélgica vs. Senegal

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Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Ecuador

Inglaterra vs. RD Congo

Argentina vs. Cabo Verde

Australia vs. Egipto

Suiza vs. Irán

vs. Irán Colombia vs. Ghana

*En negrita, las selecciones ya clasificadas.

Tabla de posiciones EN VIVO de la fase de grupos del Mundial 2026

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Tabla de posiciones EN VIVO de los mejores terceros del Mundial 2026