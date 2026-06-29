Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Emilio Nava por la primera ronda de Wimbledon: canales de TV y streaming online

Ignacio Buse debuta en el cuadro principal de Wimbledon. Su primer rival, este lunes, es el estadounidense Emilio Nava. Los detalles del duelo.

Ignacio Buse, la raqueta número uno del Perú (actual 34º en el ranking ATP), debuta en el cuadro principal de Wimbledon. Su rival de primera ronda es el estadounidense Emilio Nava (86º), con quien se enfrenta por primera vez en su carrera. El peruano busca su primer triunfo en un cuadro principal de un Grand Slam.

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Buse se estrena por primera vez como preclasificado en un Grand Slam. En Wimbledon es el cabeza de serie número 31. Por eso, le tocó un rival de peor ranking en la primera ronda, algo que no le sucedió en sus estrenos en el US Open 2025 (Ben Shelton) y en Roland Garros (Andrey Rublev).

El tenista peruano llega con rodaje en césped (superficie donde se juega Wimbledon). En el ATP 500 de Queen’s tuvo victoria ante el estadounidense Marcos Giron, pero perdió ante Brandon Nakashima. En tanto, en el ATP 250 de Mallorca, le ganó al griego Stefanos Tsitsipas, pero perdió ante Vit Kopriva.

Ahora, le toca su debut en el cuadro principal de Wimbledon donde le toca Emilio Nava, un tenista estadounidense de buena temporada, con mucho rodaje sobre superficie de arcilla.

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¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Emilio Nava?

El partido entre Ignacio Buse y Emilio Nava, que se juega en la Cancha 4 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, cuenta con transmisión de TV y streaming online. Mira el partido por los siguientes lugares:

Disney+ Premium

Tennis TV

¿A qué hora se juega el partido Ignacio Buse vs Emilio Nava?

Ignacio Buse vs Emilio Nava, partido correspondiente a la primera ronda de Wimbledon 2026, se juega este lunes 29 de junio en los siguientes horarios:

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Perú, Colombia y Ecuador: 05:00 horas

Bolivia, Chile y Venezuela: 06:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 07:00 horas

México: 04:00 horas

Estados Unidos: 06:00 horas (ET) , 05:00 horas (CT) y 02:00 horas (PT)

, y Inglaterra: 11:00 horas

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