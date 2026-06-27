Diego Lugano apuntó contra Marcelo Bielsa tras el fracaso de Uruguay en el Mundial 2026: quedó eliminado tras caída ante España.

La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 sigue generando fuertes repercusiones y uno de los que reaccionó con mayor dureza fue el histórico excapitán Diego Lugano. Tras la derrota frente a España, el exdefensor apuntó directamente contra el entrenador Marcelo Bielsa y cuestionó todo su proceso al frente de la Celeste.

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Lejos de suavizar sus palabras, Lugano responsabilizó al técnico argentino por el fracaso en la Copa del Mundo y sostuvo que nunca logró conectar con el grupo ni comprender la esencia del fútbol uruguayo. Sus declaraciones rápidamente generaron un fuerte impacto entre los hinchas y en la prensa deportiva.

“Bielsa contaminó el ambiente, nunca entendió dónde estaba y los jugadores nunca entendieron a Bielsa. Un DT que no debió estar en el Mundial, amarrado por un contrato millonario”, afirmó Diego Lugano en Telemundo, dejando una de las críticas más contundentes que ha recibido el entrenador desde la eliminación.

Las palabras del excapitán llegaron apenas horas después de que el propio Marcelo Bielsa reconociera en conferencia de prensa que sentía que su paso por Uruguay “no dejó nada”, tras quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026.

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Diego Lugano cuando fue jugador de Uruguay en el Mundial Brasil 2014. (Foto: Getty Images)

Diego Lugano lamentó el presente de Uruguay y dejó un duro mensaje

En la parte final de su análisis, Diego Lugano también expresó su tristeza por el rendimiento del plantel uruguayo y aseguró que los futbolistas fueron los principales perjudicados por el proceso encabezado por Marcelo Bielsa.

“Me da pena por los muchachos porque no pudieron competir, es un error que espero nunca más cometa Uruguay”, sentenció el histórico defensor, dejando en evidencia el profundo malestar que existe alrededor de la selección tras una de las eliminaciones más dolorosas de los últimos años.

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EL ENOJO DE MARCELO BIELSA TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY 🇺🇾😡#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CLijYorNeX — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

¿Cuánto dinero gana Marcelo Bielsa en Uruguay?

Marcelo Bielsa tiene un salario de 4 millones de dólares anuales por dirigir a Uruguay.

¿Marcelo Bielsa sigue siendo entrenador de Uruguay?

El contrato de Marcelo Bielsa con Uruguay termina con el final de la Celeste en la Copa del Mundo 2026. Entonces, tras la eliminación del Mundial terminó el vínculo y no le renovarán.

Datos claves

El excapitán Diego Lugano criticó duramente al entrenador Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay.

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El exdefensor afirmó en Telemundo que el estratega argentino “contaminó el ambiente” y nunca entendió el fútbol charrúa.