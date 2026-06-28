Partidos del Mundial 2026 MAÑANA lunes 29 de junio: programación, horarios y dónde ver por TV y streaming online

Se juega la segunda jornada de los 16avos de final del Mundial 2026. Luego del triunfo de Canadá ante Sudáfrica, continúa la acción de esta ronda con otros tres partidos que definirán nuevos clasificados a los octavos de final. Se vienen cruces muy interesantes, con selecciones candidatas al título en acción.
La acción comienza en Houston con un duelo impactante entre Brasil, que terminó como líder del Grupo C de la Copa del Mundo, y Japón, segundo lugar del Grupo F. Así, el combinado de Carlo Ancelotti, que tiene a Vinícius Júnior y a Neymar, se ve las caras ante los ‘Samurái Azules’, que quieren dar la sorpresa.
Luego de esto, otro seleccionado sudamericano sale al campo. Paraguay la tiene muy difícil, tras quedar tercero del Grupo D, y enfrenta a Alemania, líder del Grupo E. Y, por último, Países Bajos (líder del Grupo F) y Marruecos (segundo del Grupo C) cierran la jornada de lunes con otro partidazo.
PARTIDOS DEL LUNES 29 DE JUNIO EN EL MUNDIAL 2026: HORARIOS Y DÓNDE VER POR TV Y STREAMING ONLINE
⚽ BRASIL VS JAPÓN
NRG Stadium, Houston, Texas (Estados Unidos)
- 🇵🇪 Perú: 12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇦🇷 Argentina: 14:00 horas por DSports, DGO, Telefe, Disney+ y Paramount+
- 🇵🇾 Paraguay: 14:00 horas por Unicanal
- 🇨🇴 Colombia: 12:00 horas por DSports, DGO, RCN, Disney+ y Paramount+
- 🇪🇨 Ecuador: 12:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+
- 🇺🇾 Uruguay: 14:00 horas por DSports, DGO, Canal 5, Disney+ y Paramount+
- 🇨🇱 Chile: 13:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión, Disney+ y Paramount+
- 🇧🇴 Bolivia: 13:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel
- 🇻🇪 Venezuela: 13:00 horas por DSports, DGO, Televen y Disney+
- 🇲🇽 México: 11:00 horas por ViX Premium
- 🇺🇸 Estados Unidos: 1:00 PM (ET) por FOX y Telemundo
- 🇬🇹 Guatemala: 11:00 horas por Tigo Sports
- 🇨🇷 Costa Rica: 11:00 horas por FOX+, FOX y Teletica 7
⚽ ALEMANIA VS PARAGUAY
Gillette Stadium, Boston, Massachusetts (Estados Unidos)
- 🇵🇪 Perú: 15:30 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇦🇷 Argentina: 17:30 horas por DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+
- 🇵🇾 Paraguay: 17:30 horas por GEN, Trece, SNT y Tigo Sports
- 🇨🇴 Colombia: 15:30 horas por DSports, DGO, RCN y Paramount+
- 🇪🇨 Ecuador: 15:30 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+
- 🇺🇾 Uruguay: 17:30 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇨🇱 Chile: 16:30 horas por DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+
- 🇧🇴 Bolivia: 16:30 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel
- 🇻🇪 Venezuela: 16:30 horas por DSports y DGO
- 🇲🇽 México: 14:30 horas por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- 🇺🇸 Estados Unidos: 4:30 PM (ET) por FOX y Telemundo
- 🇬🇹 Guatemala: 14:30 horas por Tigo Sports
- 🇨🇷 Costa Rica: 14:30 horas por FOX+
⚽ PAÍSES BAJOS VS MARRUECOS
Estadio BBVA, Monterrey, Guadalupe (México)
- 🇵🇪 Perú: 20:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇦🇷 Argentina: 22:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇵🇾 Paraguay: 22:00 horas por GEN, Trece y SNT
- 🇨🇴 Colombia: 20:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇪🇨 Ecuador: 20:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+
- 🇺🇾 Uruguay: 22:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇨🇱 Chile: 21:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇧🇴 Bolivia: 21:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol
- 🇻🇪 Venezuela: 21:00 horas por DSports y DGO
- 🇲🇽 México: 19:00 horas por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- 🇺🇸 Estados Unidos: 9:00 PM (ET) por FOX y Telemundo
- 🇬🇹 Guatemala: 19:00 horas por Tigo Sports, FOX y Canal 11
- 🇨🇷 Costa Rica: 19:00 horas por FOX+, FOX y Teletica 7