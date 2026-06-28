El ex jugador de Alianza Lima y Universitario, deja FC Cajamarca. Conoce en qué conjunto histórico de Liga 1, jugará ahora Pablo Lavandeira.

El futuro de Pablo Lavandeira da un giro de 180 grados en el fútbol peruano. El mediocampista charrúa, de 36 años, no seguirá en el FC Cajamarca tras no lograr el Torneo Apertura. Su destino está prácticamente sellado en el Atlético Grau de Piura, un club histórico del norte donde llegará con el cartel de referente absoluto.

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Un jugador con pasado en los grandes del país

Lavandeira es un viejo conocido y muy respetado en el balompié nacional. Su jerarquía quedó demostrada tras vestir las camisetas de Universitario de Deportes y Alianza Lima, donde dejó huella gracias a su despliegue y entrega en el mediocampo.

Pablo Lavandeira ex jugador de Alianza Lima y Universitario. (Foto: X).

Tras su reciente paso por el cuadro cajamarquino, el volante uruguayo buscaba un proyecto que le devuelva el protagonismo absoluto. Este nuevo desafío en el cuadro piurano calza perfecto con sus ambiciones profesionales para el Torneo Clausura.

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¿Por qué se cayó su llegada a Sporting Cristal?

Antes de concretar este nuevo rumbo, el entorno del jugador mantuvo negociaciones muy avanzadas con Sporting Cristal. El volante estuvo a un paso de vestir la camiseta celeste en La Florida, pero las conversaciones se entramparon a último minuto debido a decisiones de la junta directiva rimense.

El panorama cambió drásticamente con el sorpresivo retorno de Roberto Mosquera a la dirección técnica del club cervecero. Esta variante en el banquillo reconfiguró las prioridades del plantel, dejando al experimentado mediocampista con las maletas listas para mudar su fútbol hacia su nuevo destino en Piura.

Las conversaciones entre la directiva de Atlético Grau y el futbolista ya se encuentran en una etapa muy avanzada. La expectativa entre los aficionados piuranos es alta, ya que solo falta la firma del contrato para oficializar su incorporación de manera formal.

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Pablo Lavandeira entrena en el norte del país. (Foto: Manolo Navarro).

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