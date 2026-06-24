En medio del mercado de fichajes de la Liga 1, Hernán Barcos soltó una bomba sobre la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario.

La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes sigue generando repercusiones en todo el fútbol peruano. Uno de los últimos protagonistas en pronunciarse fue Hernán Barcos, quien fue consultado sobre los movimientos que vienen realizando los clubes de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

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El delantero de Sporting Cristal evitó referirse directamente al impacto que podría tener Lapadula en Universitario y prefirió centrar su discurso en la actualidad del cuadro celeste. Para Barcos, la prioridad pasa exclusivamente por fortalecer al grupo y corregir los errores cometidos durante el Torneo Apertura.

“Sinceramente nosotros estamos pensando en Sporting Cristal, tratando de potenciarnos como grupo, como equipo y llegar al Torneo Clausura de la mejor forma posible”, declaró el atacante de 42 años, dejando en claro que no existe preocupación por los fichajes de los rivales directos en la pelea por el campeonato.

Las palabras del experimentado goleador reflejan la postura que existe actualmente dentro de Sporting Cristal, institución que busca reforzarse para afrontar la segunda mitad de la temporada y recuperar protagonismo en la Liga 1.

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Gianluca Lapadula, nuevo fichaje de Universitario para el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Universitario)

Hernán Barcos habló de los refuerzos que llegarán a Sporting Cristal

Además de referirse al fichaje de Lapadula por Universitario, Barcos también fue consultado sobre los posibles refuerzos que todavía podrían incorporarse al plantel celeste. En ese sentido, aseguró que cualquier futbolista que llegue será recibido de la mejor manera y contará con el respaldo del grupo para adaptarse rápidamente.

“Acá los jugadores que lleguen van a ser bienvenidos, trataremos de que se acoplen rápido a los que les toque venir y nosotros, como te dije, mentalizarnos en mejorar para que en este segundo torneo no pase lo que ocurrió en el Apertura. Queremos ser campeones”, afirmó Barcos. De esta forma, el delantero dejó claro que el gran objetivo de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026 es corregir el rumbo y pelear hasta el final por el campeonato nacional.

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Hernán Barcos entrenando con Sporting Cristal en La Florida. (Foto: Sporting Cristal)

¿Hasta cuándo Hernán Barcos tiene contrato con Sporting Cristal?

Hernán Barcos tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026, según la información oficial de Transfermarkt.

¿Contra quién juega Sporting Cristal en la fecha 1 del Torneo Clausura 2026?

Sporting Cristal empieza el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú con su partido ante Deportivo Garcilaso, en el estadio Alberto Gallardo, el viernes 17 de julio y desde las 3:15 PM.

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Datos claves

Hernán Barcos, actual delantero de Sporting Cristal, evitó opinar sobre el fichaje de Gianluca Lapadula por Universitario.

El atacante de 42 años remarcó que el plantel celeste está enfocado exclusivamente en mejorar para el Torneo Clausura.

El experimentado goleador aseguró que los nuevos refuerzos que lleguen a Sporting Cristal serán bienvenidos por el grupo.