EN VIVO Tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026: ¿Quiénes clasifican a 16avos de final?

Se define la pelea por pasar a 16avos de final. Sólo 8 de 12 terceros pasan a la siguiente instancia. Mira las posiciones minuto a minuto.

El Mundial 2026 disputa su última fecha de la fase de grupos donde se definen los clasificados a los dieciseisavos de final. Para esta instancia, no sólo clasifican las dos mejores selecciones de cada uno de los 12 grupos, sino también los ocho mejores terceros. Para definirlos, te compartimos la tabla de posiciones que define a dichos terceros lugares.

Publicidad

La Copa del Mundo, que se realiza en Estados Unidos, Canadá y México, cuenta por primera con 48 selecciones, lo que dispone de un cambio en el sistema de clasificación para instancias decisivas. Se agregó una nueva ronda, es decir, la instancia de los mejores 32 equipos (o 16avos de final).

Así, con 32 países clasificados a 16avos de final, no sólo se clasifican los dos primeros que más puntos hayan sumado en cada grupo, sino también los ocho mejores terceros. Pero, para conocerlos, se debe realizar una tabla de posiciones donde aquellos que tengan más puntos y estén favorecidos por los criterios de desempate estarán en la otra ronda.

Tabla de posiciones EN VIVO de los mejores terceros del Mundial 2026

Publicidad

Tabla de posiciones EN VIVO de la fase de grupos del Mundial 2026

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

¿Qué terceros ya se clasificaron a 16avos de final?

Las selecciones de Suecia, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Paraguay y Senegal ya aseguraron su clasificación a los 16avos de final por ser de los mejores terceros en la fase de grupos. Por el momento, Irán, Croacia y Corea del Sur están en el sexto, séptimo y octavo lugar, respectivamente, y estarían metiéndose, aunque faltan otros partidos.

Publicidad

Uruguay, primer tercero eliminado

Si bien terminó en el tercer puesto del Grupo H del Mundial 2026, Uruguay quedó eliminado. Sólo logró 2 puntos y no le alcanza para meterse entre los mejores de esa posición. Fracaso ‘charrúa’.