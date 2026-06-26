Uruguay quedó fuera del Mundial 2026 tras perder ante España y Marcelo Bielsa sorprendió con sus palabras.

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó una de las conferencias de prensa más impactantes del torneo. Tras la derrota frente a España, el técnico Marcelo Bielsa realizó una dura autocrítica y aseguró que su paso por la selección uruguaya no dejará ningún legado.

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Consultado sobre cómo cree que será recordado su ciclo al frente de Uruguay, Bielsa respondió con ironía y sin rodeos: “Si usted me pregunta cómo será recordado mi paso, yo le diría que no será recordado”. La frase rápidamente se volvió viral por el tono autocrítico con el que afrontó la temprana eliminación de la ‘Celeste’.

El entrenador argentino profundizó aún más en su reflexión y explicó que, sin resultados en una Copa del Mundo, cualquier logro previo pierde valor. Incluso recordó el cuarto lugar obtenido en las Eliminatorias y el tercer puesto alcanzado en la Copa América como méritos que, según su visión, quedaron completamente opacados.

Con esta derrota, Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 en la fase de grupos, un desenlace que generó fuertes cuestionamientos sobre el proceso encabezado por Bielsa.

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"NO LE DEJO NADA AL FÚTBOL URUGUAYO"



Marcelo Bielsa se refirió al aporte que le deja a Uruguay tras la eliminación del #MundialEnDSPORTS. pic.twitter.com/5YjXdfTImi — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Bielsa explicó los cambios y completó su tercer Mundial como entrenador

Durante la conferencia de prensa, Marcelo Bielsa también aclaró algunas decisiones tomadas durante el partido. Reveló que Fernando Muslera pidió ser sustituido durante el entretiempo y explicó que la salida del capitán Federico Valverde respondió a una búsqueda ofensiva, dando ingreso a Federico Viñas para intentar cambiar el rumbo del encuentro.

La eliminación también marcó el cierre del tercer Mundial de Marcelo Bielsa como director técnico. El argentino dirigió a Argentina en Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002, donde quedó eliminado en fase de grupos; luego condujo a Chile en Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, alcanzando los octavos de final; y ahora volvió a despedirse en la primera ronda con Uruguay en el Mundial 2026.

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La rabia de Bielsa tras el gol de España ante Uruguay por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Los números de Marcelo Bielsa con Uruguay

Marcelo Bielsa dirigió 36 partidos a Uruguay tras quedar fuera del Mundial 2026. En total tuvo 16 victorias, 12 empates y 8 derrotas, 59 goles a favor y 35 goles en contra.

¿Marcelo Bielsa renunció a la Selección de Uruguay?

Marcelo Bielsa todavía sigue siendo técnico de Uruguay tras quedar fuera del Mundial 2026, pero se espera que el entrenador argentino renuncie al cargo en los próximos días.

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Datos claves

El entrenador Marcelo Bielsa hizo una dura autocrítica tras la eliminación de Uruguay en fase de grupos.

El estratega argentino reveló que el capitán Federico Valverde salió del campo por una variante táctica.

El director técnico completó su tercer Mundial, habiendo dirigido previamente a Argentina en 2002 y a Chile en 2010 (y no en 2014).