Uruguay perdió 1-0 ante España y la Asociación Uruguaya de Fútbol sancionó a sus jugadores tras la eliminación del Mundial 2026.

La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 no solo provocó la salida del técnico Marcelo Bielsa, sino también una drástica decisión de la dirigencia. Luego de finalizar tercera en el Grupo H con apenas dos puntos, la Asociación Uruguaya de Fútbol tomó una medida que generó un fuerte impacto entre los futbolistas de la Celeste.

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La selección uruguaya se despidió de la Copa del Mundo tras perder ante España en la última jornada, después de haber empatado previamente frente a Cabo Verde y Arabia Saudita. Con ese rendimiento, Uruguay terminó sin opciones de avanzar a los 16avos de final.

La molestia dentro de la dirigencia fue inmediata y derivó en una decisión sin precedentes para el regreso de la delegación. La medida busca dejar un mensaje de inconformidad por el desempeño del plantel durante el torneo.

El ambiente en la selección ya era tenso desde antes de la eliminación, con versiones sobre diferencias entre algunos referentes del plantel y Marcelo Bielsa respecto a la intensidad de los entrenamientos y el planteamiento táctico durante el Mundial.

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El técnico Marcelo Bielsa, señalado como el gran responsable de la eliminación de Uruguay del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

La AUF canceló el vuelo chárter y los jugadores deberán pagar su regreso

Tras consumarse la eliminación, la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió cancelar el vuelo chárter que estaba reservado para trasladar a la delegación desde México hacia Uruguay. Como consecuencia, cada futbolista deberá organizar y costear su propio viaje de regreso, una decisión interpretada como una sanción interna luego del fracaso deportivo.

Entre los jugadores más cuestionados tras la eliminación aparecen Federico Valverde, señalado por una presunta discrepancia con el sistema táctico de Marcelo Bielsa; Fernando Muslera, criticado por su actuación en el gol de España; y Agustín Canobbio, quien fue expulsado frente a España tras una falta sobre Iñaki Williams y dejó a Uruguay con diez jugadores en el partido que selló su eliminación del Mundial 2026.

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El portero Fernando Muslera falló de manera increíble y permitió que España anote el único gol del partido ante Uruguay. (Foto: Getty Images)

¿Qué pasará con Uruguay tras la eliminación del Mundial?

Uruguay ahora se quedó sin entrenador tras la salida de Marcelo Bielsa luego de la eliminación del Mundial 2026. Ahora la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene la primera tarea de buscar un nuevo técnico.

Los números de Uruguay en el Mundial 2026

Uruguay terminó en el tercer puesto del Grupo H del Mundial 2026. Luego de una derrota y un empate, el cuadro de la Celeste sumó solo dos puntos.

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Datos claves

Uruguay quedó eliminado de la fase de grupos del Mundial 2026 tras caer 1-0 ante España y finalizar en el tercer puesto del Grupo H.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) canceló el vuelo chárter de regreso para que el plantel retorne de forma individual en vuelos comerciales (aunque la entidad cubre la logística tradicional, no se les obliga a “pagar” el pasaje de su bolsillo como una sanción económica personal).

El mediocampista Agustín Canobbio fue expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 90 (+5) del partido contra la selección española.