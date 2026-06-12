Descubre la forma más rápida, fácil y gratis para descargar todo el fixture oficial del Mundial 2026 en el Google Calendar de tu celular.

El Mundial 2026, que se juega en Canadá, Estados Unidos y México, cuenta con 48 selecciones, 12 grupos y un total de 104 partidos desde la fase de grupos hasta la gran final. Para los aficionados, una de las herramientas más útiles será poder tener todo el calendario directamente en el celular.

Publicidad

La ventaja de instalar el fixture completo en Google Calendar es que podrás visualizar cada partido con tu horario local, configurar recordatorios y seguir el torneo sin perderte ningún encuentro, tanto en dispositivos Android como iOS.

El proceso es sencillo y permite sincronizar automáticamente todos los partidos del Mundial 2026. Además, puedes actualizarlo en tiempo real y adaptarlo a tu zona horaria, lo que lo convierte en una herramienta ideal para seguir la competencia de principio a fin.

También existen alternativas como plataformas especializadas que permiten exportar el calendario en formato ICS o sincronizarlo con otros servicios como Outlook o Apple Calendar, ampliando las opciones para los usuarios según el dispositivo que utilicen.

Publicidad

Fixture completo del Mundial 2026 en Google Calendar: descarga e instala gratis en tu Android o iOS. (Foto: Gemini IA)

¿Cómo descargar e instalar en Google Calendar el fixture oficial del Mundial 2026?

Para añadir el calendario completo, primero debes abrir Google Calendar en tu celular o computadora. Luego dirígete a la sección de “Otros calendarios” y haz clic en el símbolo +. Allí selecciona la opción “Desde URL”.

Descarga e instala gratis el fixture completo del Mundial 2026 en tu Google Calendar

En el siguiente paso, pega el enlace del fixture del Mundial 2026: https://worldcuply.com/matches.ics y haz clic en “Añadir calendario”. Finalmente, verifica que el calendario “World Cup 2026” esté activado dentro de la sección de otros calendarios para que todos los partidos aparezcan automáticamente en tu agenda.

Publicidad

Así se debe ver tu Google Calendar si descargas e instalas correctamente el fixture del Mundial 2026. (Foto: Gemini IA)

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Google Calendar del Mundial 2026

Otra opción es colocar en el buscar “FotMob calendar mundial 2026” y elegir la opción “Sincroniza los partidos de la Copa del Mundo en tu Google Calendar”. Tras ello solo debes dar clic y elegir Google para agregar el calendario completo.

Publicidad

¿Quién ganará el Mundial 2026?

Según diversas casas de apuestas, expertos analíticos, pronósticos y declaraciones de estadísticos del fútbol, España es la selección con más probabilidades de ganar el Mundial 2026 con un 40%, luego le sigue Francia con un 30%, tras ello Inglaterra con un 15% y después Portugal, Brasil y Argentina con un 5% cada una.

Datos claves

El Mundial 2026 cuenta con 48 selecciones, 12 grupos y 104 partidos en total.

El fixture se puede instalar en Google Calendar para dispositivos Android e iOS.

Publicidad