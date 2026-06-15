Universitario de Deportes presentó a Jordan Guivin como su primer fichaje de la era de Héctor Cúper. Conoce los detalles del fichaje.

Universitario de Deportes hizo la presentación de su primer fichaje pensando en el Torneo Clausura. El cuadro de Ate trajo de vuelta a Jordan Guivin con la intensión de poder pelear por el título nacional. El mediocampista ya vistió la ‘crema’ en su momento y lo volverá a hacer este año.

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“Nos volvemos a encontrar. Jordan Guivin está de regreso en el equipo de sus amores“, fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales. Dando a conocer un fichaje que se espera pueda llegar a sumar al equipo de Héctor Cúper, que está buscando tener a los mejores jugadores en su plantel para rearmar el equipo.

Universitario anunció el regreso de Jordan Guivin (Foto: Universitario).

Eso sí, los hinchas en las redes sociales demostraron su malestar por este fichaje, muchos consideran que es un jugador que no está en el nivel para representar a la ‘U’. Por otro lado, también están los aficionados que saben que si bien no es un gran refuerzo, están dispuestos a apoyarlos en su nueva epata.

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Hinchas molestos en las redes (Foto: X).

¿Cómo llega Jordan Guivin a Universitario?

El mediocampista de 28 años de edad llega desde ADT en donde estuvo jugando esta temporada. En donde logró demostrar ser uno de los diferentes en su club. Eso sí, su equipo acabó en el puesto 10 en el Torneo Apertura con tan solo 20 puntos y 5 victorias.

En lo que va de la temporada ha disputado un total de 16 partidos en el Apertura, logrando hacer 5 goles, no dio asistencias en 1167 minutos disputados. Jugó mayormente como mediocampista o también como pivote.

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El único partido que no disputó fue justamente ante Universitario en el 2-0 en contra en el Monumental. Luego jugó en todos los partidos ya sea como titular o suplente.

Los números de Jordan Guivin en Universitario

Con la camiseta de Universitario logró disputar 22 partidos, anotó 2 goles y tan solo disputó 1399 minutos. Hay que recordar que llegó a préstamo al cuadro ‘crema’ desde el Celaya de México en el 2022 y estuvo hasta mitad del 2023 cuando regresó a su club.

Datos Claves

Jordan Guivin vuelve a Universitario de Deportes como primer fichaje del Torneo Clausura.

vuelve a Universitario de Deportes como primer fichaje del Torneo Clausura. 16 partidos y 5 goles sumó Jordan Guivin con ADT en el Torneo Apertura.

sumó Jordan Guivin con ADT en el Torneo Apertura. 22 partidos y 2 goles registró Jordan Guivin en su anterior paso por Universitario.