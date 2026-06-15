Dónde y en qué estadio se juega Irán vs Nueva Zelanda por el Mundial 2026

El partido entre Irán y Nueva Zelanda se juega en California. El recinto ya fue utilizado para un partido en este Mundial, por lo que tiene su segundo duelo.

El partido entre Irán y Nueva Zelanda se juega este lunes 15 de junio por el Grupo G del Mundial 2026. Para este partido, se designó un estadio de gran capacidad y de los más modernos de todo Estados Unidos. El SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, alberga su segundo encuentro en esta Copa del Mundo.

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Este recinto, que tiene una capacidad para 70 mil espectadores, fue el designado para el partido en el que Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay por el Grupo D de este Mundial 2026. Por lo cual, Irán vs Nueva Zelanda es el segundo partido que se jugará allí.

El SoFi Stadium es un estadio de los más nuevos de Estados Unidos. Se inauguró en 2020, demandó una inversión de 5 mil millones de dólares (el más caro) y funciona para partidos de la NFL (National Football League, fútbol americano) de los equipos del distrito: Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers.

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Datos Generales del SoFi Stadium

Ubicación : Inglewood, California (área metropolitana de Los Ángeles)

: Inglewood, California (área metropolitana de Los Ángeles) Inauguración : 8 de septiembre de 2020

: 8 de septiembre de 2020 Costo estimado : Más de $5 mil millones de dólares (el estadio más caro jamás construido)

: Más de $5 mil millones de dólares (el estadio más caro jamás construido) Capacidad : 70,240 espectadores (ampliable a 100,000 espectadores para eventos)

: 70,240 espectadores (ampliable a 100,000 espectadores para eventos) Equipos Locales : Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers (NFL)

: Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers (NFL) Complejo: Es la pieza central de Hollywood Park, un desarrollo de 120 hectáreas.

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

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Curiosidades y diseño arquitectónico

Estructura hundida: Para no interferir con las rutas de vuelo de LAX, el campo de juego está hundido a unos 30 metros (100 pies) por debajo del nivel del suelo.

Para no interferir con las rutas de vuelo de LAX, el campo de juego está hundido a unos por debajo del nivel del suelo. El techo translúcido: Cuenta con un techo gigantesco e independiente soportado por columnas. Está cubierto por paneles de ETFE (etileno tetrafluoroetileno), un plástico transparente que protege a los espectadores del clima mientras permite que entre luz natural, dando la sensación de estar al aire libre.

Cuenta con un techo gigantesco e independiente soportado por columnas. Está cubierto por paneles de ETFE (etileno tetrafluoroetileno), un plástico transparente que protege a los espectadores del clima mientras permite que entre luz natural, dando la sensación de estar al aire libre. Diseño abierto: Aunque tiene techo, el estadio no está completamente cerrado; los lados están abiertos para permitir la circulación de la brisa marina.

Una de las curiosidades que tiene el SoFi Stadium es su impresionante pantalla, la cual está suspendida en el techo y fue desarrollada por la empresa Samsung. Esta “Infinity Screen” tiene varios aspectos que la hacen única:

Diseño de doble cara: Es la primera pantalla 4K HDR de doble cara en un estadio, lo que significa que los espectadores pueden verla tanto desde la parte interior como desde la exterior del anillo.

Es la primera pantalla 4K HDR de doble cara en un estadio, lo que significa que los espectadores pueden verla tanto desde la parte interior como desde la exterior del anillo. Tamaño: Tiene una superficie de más de 6,500 metros cuadrados (70,000 pies cuadrados).

Tiene una superficie de más de (70,000 pies cuadrados). Peso y estructura: Pesa alrededor de 1,000 toneladas y también alberga el sistema de audio principal del estadio, compuesto por cientos de altavoces.

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DATOS CLAVE