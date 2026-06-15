Irán vs Nueva Zelanda por el Mundial 2026: alineaciones confirmadas y cambios tácticos por el Grupo G

Las selecciones de Irán y Nueva Zelanda hacen su estreno en el Mundial 2026. HOY lunes 15 de junio se enfrentan por la fecha 1 del Grupo G de la Copa del Mundo en Inglewood, California. Ambas selecciones tienen todo listo para debutar en esta Copa del Mundo.
La Selección de Irán ha tenido muchos problemas para poder desplazarse a los Estados Unidos. Por ejemplo, ha tenido que hacer base en México y deberá viajar a sus partidos en el otro país donde deberá afrontar los problemas administrativos que conlleva el ingreso allí. Amir Ghalenoei espera que esto no afecte a sus jugadores.
Nueva Zelanda, por su parte, con Darren Bazeley al frente del combinado nacional, espera mejorar la imagen que dejó en los últimos amistosos que jugó donde perdió ante Haití (0-4) y ante Inglaterra (0-1). El combinado oceánico ha estado en boca de todos debido a la popularidad creciente de Tim Payne, su lateral derecho.
Irán y Nueva Zelanda cierran la jornada en Los Ángeles. 💫#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 15, 2026
Alineaciones confirmadas para Irán vs Nueva Zelanda
IRÁN
- Alireza Beiranvand
- Ramin Rezaeian
- Shoja Khalilzadeh
- Ali Nemati
- Milad Mohammadi
- Aria Yousefi
- Saeid Ezatolahi
- Saman Ghoddos
- Mohammad Mohebi
- Shahriar Moghanlou
- Mehdi Taremi
- DT: Amir Ghalenoei
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NUEVA ZELANDA
- Max Crocombe
- Tim Payne
- Finn Surman
- Michael Boxall
- Liberato Cacace
- Joe Bell
- Marko Stamenic
- Callum McCowatt
- Sarpreet Singh
- Elijah Just
- Chris Wood
- DT: Darren Bazeley
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Las novedades y las tácticas para Irán vs Nueva Zelanda
Ambas selecciones tienen planteados un sistema de juego de 4 defensores, 4 mediocampistas y 2 delanteros, aunque con diferentes características en sus intérpretes. Irán y Nueva Zelanda buscarán hacerse fuerte en base a sus futbolistas.
El combinado iraní, una de las potencias que tiene el continente asiático, pone dos centrodelanteros fijos como Taremi y Alipour para que sus volantes por fuera puedan solventarlos con centros. El juego aéreo puede ser importante para el combinado de Amir Ghalenoei.
Los neozelandeses, en tanto, tienen en Chris Wood a su principal carta en ataque, quien buscará ser abastecido por sus mediocampistas de juego como Callum McCowatt, Sarpreet Singh o Marko Stamenic. El acompañante en ataque del jugador de Nottingham Forest será Elijah Just, quien buscará generar espacios por fuera. Así planteado el partido, se espera un buen espectáculo en California.
DATOS CLAVE
- El debut de Irán y Nueva Zelanda en el Mundial es el lunes 15 de junio.
- El partido del Grupo G se juega en Inglewood, California, en Estados Unidos.
- Los delanteros Taremi, Alipour y Chris Wood están confirmados en las alineaciones titulares.