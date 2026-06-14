Cuál es la canción que suena cuando los jugadores entran al campo en el Mundial 2026

Antes de cada partido del Mundial 2026, los aficionados escuchan una canción que se ha convertido en un verdadero ícono del deporte.

Quienes siguen de cerca el Mundial 2026 habrán notado una pieza musical que acompaña la salida de los equipos al terreno de juego antes de los himnos nacionales. Con el paso de los partidos, esta melodía se ha convertido en un elemento distintivo del torneo, aportando emoción y ambiente en los estadios de Norteamérica.

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Aunque muchos aficionados más jóvenes identifican la melodía de inmediato, pocos conocen su procedencia. Se trata de una pieza con una larga trayectoria en el deporte y que está estrechamente vinculada a una de las franquicias más exitosas en la historia del baloncesto.

Su incorporación a la presente edición de la Copa del Mundo le ha dado un toque especial y nostálgico al certamen, especialmente porque volvió a disputarse en Estados Unidos por primera vez desde la edición de 1994.

¿Qué canción suena antes de los partidos del Mundial 2026?

La melodía elegida es “Sirius”, una composición instrumental de la agrupación británica The Alan Parsons Project. Incluida en el disco Eye in the Sky de 1982, la pieza alcanzó gran notoriedad por su atmósfera épica y el característico sonido de sintetizador que la distingue desde sus primeros compases.

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A más de cuatro décadas de su estreno, esta composición mantiene su lugar como una de las piezas más reconocidas en el ámbito deportivo. Durante el Mundial 2026, suena en los estadios mientras los equipos hacen su ingreso al terreno de juego, aportando emoción y expectativa antes del pitazo inicial.

¿Por qué la canción “Sirius” es tan famosa en el deporte?

La canción alcanzó un estatus legendario en la década de 1990 al convertirse en la música de presentación de los Chicago Bulls. Mientras las luces del estadio se apagaban, “Sirius” sonaba durante la introducción de un equipo repleto de estrellas como Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman.

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Los Bulls conquistaron seis campeonatos de la NBA durante ese período, lo que ayudó a convertir a “Sirius” en un símbolo de éxito y grandeza deportiva. Con el paso de los años, la canción quedó asociada a grandes escenarios, momentos históricos y presentaciones inolvidables.

DATOS CLAVES

La canción “Sirius” de The Alan Parsons Project suena antes de los partidos del Mundial 2026.

La composición instrumental “Sirius” fue grabada en 1982 e incluida en el disco Eye in the Sky.

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