Selección Peruana tomó una decisión radical ante la opción de jugar el Mundial con 64 países

Desde la Selección Peruana reflexionaron sobre lo que sería un Mundial FIFA con 64 participantes. Esta opinión traerá debate, en los hinchas.

El debate por el futuro de las competiciones internacionales volvió a encender los pasillos del fútbol sudamericano. La posibilidad de que la Copa del Mundo 2030 reciba a 64 países participantes generó un remezón institucional que obligó a las federaciones de la región a definir su postura.

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Lejos de la cautela o la especulación, la Federación Peruana de Fútbol sentó una postura firme y definitiva sobre el tema. La directiva nacional comprende que el panorama geopolítico de la FIFA está cambiando y busca posicionar a la Blanquirroja en el lugar más favorable posible.

Mundial del año 2030 podría tener más países en competencia. (Foto: X).

La contundente postura de la Federación Peruana

La voz oficial de la FPF no tardó en hacerse escuchar para ratificar el rumbo del equipo de todos. Jean Ferrari, Director General de Fútbol del organismo, fue el encargado de transmitir la posición de la directiva durante una entrevista en RPP Noticias.

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“A ojos cerrados como Federación votaríamos por un mundial de 64 equipos. Los que critican esa posibilidad lo mismo dijeron del campeonato con 48 selecciones, y mira lo bien que resultó. En líneas generales me parece beneficioso”, afirmó Jean Ferrari en RPP Noticias.

Unidad continental: La Blanquirroja sumará su voto al bloque de la Conmebol para presionar por un mapa mundialista con mayor presencia sudamericana. Defensa del formato: La FPF sostiene que la apertura del torneo incrementa el valor comercial, el espectáculo y el desarrollo de nuevas potencias. Respuesta a los detractores: La dirigencia local considera desmedidas las críticas sobre la pérdida de nivel competitivo en las fases finales.

¿Cómo afecta esta decisión al futuro de la Selección Peruana?

Para el conjunto peruano, la ampliación de cupos no representa únicamente un debate teórico sobre el calendario. En la práctica, un torneo de 64 naciones reconfigura por completo las Eliminatorias Sudamericanas y otorga un margen de maniobra vital para la planificación deportiva.

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Formato del Mundial Cupos Conmebol Posibilidades de la Blanquirroja 32 Selecciones 4.5 plazas Margen de error nulo en Eliminatorias 48 Selecciones 6.5 plazas Clasificación directa para el lote medio 64 Selecciones 8 a 10 plazas Prácticamente todo el continente clasificado

El impacto en la renovación del plantel peruano

El respaldo a esta iniciativa responde también a la necesidad de proteger el proceso de recambio generacional del fútbol peruano. Con más boletos disponibles, los procesos de juveniles y el armado de nuevos planteles pueden desarrollarse sin la presión asfixiante de un traspié prematuro.

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La FPF continuará alineada con la estrategia de la Conmebol mientras la FIFA elabora los informes técnicos de viabilidad. La Blanquirroja ya jugó su carta directiva y apunta todas sus fichas a asegurar su presencia en la cita máxima de 2030.

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