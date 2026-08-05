Luis Figo destruye a Gianni Infantino y exige su renuncia de FIFA: “Deshonesto, cobarde e interesado”

Luis Figo definió la labor de Gianni Infantino al mando de FIFA como una gestión sin trasparencia y pidió la dimisión inmediata. Conoce a detalle qué explicó el exfutbolista portugués.

La presencia de Gianni Infantino como presidente de FIFA sigue generando distintos adversarios. Luego del Mundial 2026 y de algunas decisiones muy controversiales, como la intención de vender los derechos en hasta un 30% que finalmente no encontró una respuesta positiva, ahora se ha podido conocer la postura de un Luis Figo que explícitamente pidió la renuncia del directivo.

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Fuente: Getty Images.

En una reciente publicación de columna por parte del reconocido diario ‘Daily Mail‘, la palabra de Luis Figo se ha convertido en tendencia durante las últimas horas ya que no se guardó nada en contra de la gestión de Gianni Infantino. El hecho de calificarlo de forma muy negativa y pedir su renuncia del cargo de presidente de FIFA sorprende ya que en su momento supo apoyar esta elección.

“Podría escribir 10.000 palabras de los problemas en la FIFA, pero la solución se resume en cuatro. Infantino tiene que irse. Lo que he visto en los últimos días es el comportamiento más bajo, deshonesto, cobarde e interesado que he visto. Y he estado muchos años en el fútbol. El hombre que haya hecho esto, forzar tales cambios para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, es algo del pasado y no debería formar parte del futuro del deporte“; escribió Luis Figo en ‘Daily Mail‘.

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Luis Figo has become the first legendary former player to call on Gianni Infantino to resign immediately as FIFA president 👀😬 pic.twitter.com/6X5aKuAcPX — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2026

La reafirmación de Luis Figo en contra de la gestión de Gianni Infantino como presidente de FIFA

Fiel a su estilo y siendo muy consecuente con la columna expuesta durante la más reciente edición del diario ‘Daily Mail‘, Luis Figo confirmó su radical postura a través de las redes sociales y compartió un nuevo mensaje en contra de la gestión de Gianni Infantino. Por ahora, el presidente de FIFA no ha respondido ni tampoco se ha pronunciado al respecto, pero claramente ya debe saber del tema.

“Ha perdido el apoyo de su personal senior, sus asesores más cercanos, la inmensa mayoría de las personas que dedican sus vidas a este deporte e incluso, al parecer, del ganador del Premio FIFA al Deporte por la Paz. Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debería irse. Ahora“; publicó el crack portugués que supo militar en grandes equipos del fútbol europeo, tales como Real Madrid y FC Barcelona.

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Today I join others from across our game and call for Gianni Infantino to resign as FIFA President.



Infantino has debased the office that he promised to elevate. He has lied, deceived and tried to feather his own nest at the expense of the game he is supposed to serve.



He has… — Luís Figo (@LuisFigo) August 5, 2026

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