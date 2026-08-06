Federación Peruana le manda un mensaje a Gianni Infantino por su propuesta de vender el Mundial

El problema creado por Gianni Infantino, debido a su intención de vender el Mundial. Llegó a ser tema de opinión, por parte de la Federación.

La Federación Peruana de Fútbol respaldó en sus canales oficiales el durísimo pronunciamiento del Consejo de la CONMEBOL contra las decisiones unilaterales de Gianni Infantino. La postura estalló tras el malestar por la propuesta “FIFA FORWARD ENTERPRISE”, la cual fue interpretada en Sudamérica como un intento de comercializar la estructura de la cita mundialista.

Publicidad

El freno sudamericano al proyecto de Gianni Infantino

Tras la presión ejercida por el bloque sudamericano, la FIFA tuvo que dar marcha atrás. El propio Consejo celebró la decisión de la entidad matriz de “retirar la propuesta de FIFA FORWARD ENTERPRISE”, aunque dejaron en claro su molestia por el manejo de la directiva.

Gianni Infantino cuestionado por el fútbol internacional. (Foto: X).

En el comunicado difundido por la FPF, las autoridades expresaron de manera unánime su “preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos”. Según explicaron, en cuestión de días el deporte pasó de celebrar un evento extraordinario a “concentrar el debate público en asuntos vinculados con su gobernanza”.

Publicidad

El reclamo por los estatutos y la transparencia

Desde Sudamérica recordaron que hace más de una década la FIFA modificó sus normas para evitar este tipo de decisiones a dedo. Las federaciones exigieron que la directiva retome el camino democrático apoyándose en los siguientes puntos clave del comunicado:

Respeto a las normas: “Hace más de diez años, la FIFA impulsó una profunda reforma de sus Estatutos con el propósito de fortalecer la institucionalidad, la transparencia y el buen gobierno”.

“Hace más de diez años, la FIFA impulsó una profunda reforma de sus Estatutos con el propósito de fortalecer la institucionalidad, la transparencia y el buen gobierno”. La crítica a los líderes: “Quienes tienen la responsabilidad de conducir nuestras organizaciones deben privilegiar siempre el diálogo. Cuando esos principios se dejan de lado, pierde el fútbol y perdemos todos”.

“Quienes tienen la responsabilidad de conducir nuestras organizaciones deben privilegiar siempre el diálogo. Cuando esos principios se dejan de lado, pierde el fútbol y perdemos todos”. Propiedad del deporte: Con la consigna en mayúsculas “EL FÚTBOL ES DE TODOS”, remarcaron que el futuro solo se construye respetando a las 211 Asociaciones Miembro.

Publicidad

Un mensaje directo para el Mundial FIFA 2030

El pronunciamiento cerró con una advertencia política de cara al próximo proceso electoral de la entidad matriz. El organismo recordó una fecha clave en el calendario: “El próximo 18 de noviembre de 2026 concluirá el plazo para la presentación de candidaturas a la Presidencia de la FIFA”.

Quien resulte electo por el Congreso tendrá bajo su mando la organización del esperado Mundial Centenario 2030. Ante esto, la CONMEBOL adelantó que “no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos”, cerrando su mensaje con una premisa contundente: “Por encima de cualquier diferencia, PRIMERO ESTÁ EL FÚTBOL”.

DATOS CLAVE

Gianni Infantino recibió duras críticas de la FPF y el Consejo de CONMEBOL.

FIFA FORWARD ENTERPRISE fue retirado tras el rechazo del bloque sudamericano.

El 18 de noviembre de 2026 vence el plazo para presentar candidaturas en FIFA.