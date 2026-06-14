Quién es François Letexier, árbitro de Costa de Marfil vs Ecuador en el Mundial 2026

Es uno de los árbitros más valorados en Europa y le toca debutar en el Mundial 2026 en un duro partido. Conoce más sobre este francés de 37 años.

François Letexier atraviesa el punto más alto de su carrera. La UEFA viene de elegirlo para la final de la Europa League 2026 y, ahora, en el Mundial 2026 tiene su primera designación en el torneo: deberá impartir justicia en el partido entre Costa de Marfil y Ecuador.

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François Letexier se mantiene como árbitro activo y hoy su nombre pesa en la escena internacional. Después de haber dirigido la final de la EURO 2024, el francés volvió a quedar bajo los reflectores en 2026 por dos motivos fuertes: fue el árbitro de la final entre Freiburg y Aston Villa en Estambul y ahora fue designado para el partido Costa de Marfil vs Ecuador en la Copa del Mundo, en reemplazo del lesionado Michael Oliver.

François Letexier, junto al cuerpo arbitral en la final de la Europa League (Getty Images).

Ese recorrido lo muestra como un árbitro francés ya consolidado en la élite europea, con una secuencia de designaciones que explican por qué los grandes partidos siguen cayendo de su lado.

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La actualidad de François Letexier en el arbitraje europeo

Letexier aparece hoy como un árbitro en la primera línea y plenamente vigente. Esa condición se ve respaldada por el momento que atraviesa en 2026: la UEFA lo designó para la final de la Europa League y poco después su nombre también se metió en la conversación mundialista con su primer partido en la Copa del Mundo 2026.

El cruce que marcó su entrada al Mundial fue Costa de Marfil vs Ecuador, una designación que llegó tras la baja por lesión de Michael Oliver. No es un detalle menor. Entrar a un torneo de ese calibre, incluso como reemplazo, confirma que Letexier ya forma parte del grupo de árbitros de máxima confianza.

Además, su gran punto de inflexión reciente sigue siendo la final de la EURO 2024. Ese partido lo empujó definitivamente a otro escalón y terminó de instalarlo como uno de los nombres fuertes del arbitraje europeo.

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La trayectoria internacional de François Letexier antes de consolidarse en la élite

Antes de quedar asociado a finales y partidos de máxima exposición, François Letexier ya venía construyendo una ruta de peso dentro de la estructura de la UEFA. Su ascenso no responde a una aparición aislada, sino a una continuidad que fue acumulando respaldo con cada designación importante.

Antes de la final de la EURO 2024, ya había dirigido la Supercopa de la UEFA 2023. A eso se sumó su presencia como cuarto árbitro en la final de la UEFA Champions League 2024, otra señal de confianza institucional en un escenario reservado para perfiles muy probados.

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Con 37 años, ya había llegado a partidos que normalmente quedan en manos de jueces con un recorrido larguísimo en la élite. Por eso, cuando la UEFA volvió a colocarlo en el centro de una final europea en 2026, la lectura fue bastante clara: no era una sorpresa, sino la continuidad de una carrera sostenida.

Los antecedentes que explican por qué François Letexier es uno de los jueces más valorados de Europa

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La credencial que más explica su estatus actual es contundente. La UEFA recordó en 2026 que Letexier fue el árbitro más joven en dirigir una final de la UEFA EURO, un logro que alcanzó dos veranos antes de recibir la final de la Europa League.

Ese salto, además, no pasó desapercibido ni para él mismo. El francés reconoció que aquella designación para la EURO 2024 fue inesperada y que cambió su estatus como árbitro. También admitió que ese movimiento lo obligó a desarrollarse y adaptarse en lo personal, una lectura que ayuda a entender por qué ese partido funciona como el gran quiebre de su carrera.

Letexier aparece hoy como una referencia del arbitraje europeo, y la final de la Europa League 2026 terminó de confirmar esa continuidad en la cima. No llega por accidente: llega por consistencia, por respaldo y por haber respondido cada vez que el nivel de exigencia subió.

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El nuevo paso de su carrera con la final de la Europa League 2026

La UEFA lo eligió para dirigir la final de la Europa League 2026 entre Freiburg y Aston Villa en Estambul, una nueva prueba de peso en su recorrido internacional. Para Letexier, el nombramiento fue una recompensa directa al trabajo de toda la temporada.

François Letexier, en la final de la UEFA Europa League (Getty Images).

El propio árbitro explicó que recibió esa designación como “una gran recompensa por el trabajo que hemos hecho durante todo el año” junto a su equipo. La frase encaja con la manera en que la UEFA viene construyendo su perfil: un árbitro de constancia, preparación y rendimiento sostenido.

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Además, su método para este tipo de partidos deja ver por qué sigue creciendo dentro de la élite. Letexier revisa encuentros recientes de ambos equipos, estudia sus tácticas, trabaja las jugadas a balón parado y analiza esos escenarios con expertos tácticos de la UEFA. No improvisa en la cita grande.

Tampoco busca alterar demasiado su rutina cuando llega una final. Su idea es mantener la estructura habitual de trabajo y, sobre todo, conservar la capacidad de adaptarse cuando aparece algo inesperado. En ese detalle también se entiende su perfil: preparación fuerte, pero sin rigidez.

El perfil personal y la forma en que prepara los partidos grandes

Fuera del foco de los estadios, François Letexier mantiene una rutina poco común para alguien que ya dirige finales europeas. Contó que todavía trabaja a tiempo parcial como alguacil judicial y que el arbitraje ya ocupa aproximadamente el 75% de su tiempo.

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Ese doble plano no es decorativo en su historia. Según explicó, mantener otra profesión le sirve como equilibrio fuera del fútbol, porque le permite llegar al día siguiente a la oficina y concentrarse por completo en otra tarea, sin quedarse atrapado en el partido de la noche anterior.

Su familia también ocupa un lugar central en esa desconexión. Letexier contó que tiene dos hijos varones, de cinco años y de uno y medio, y que ese entorno es clave para bajar el ritmo competitivo. Además, fuera del arbitraje practica bádminton, tenis, atletismo y fútbol.

En los partidos grandes, su criterio para medir una buena actuación también es bastante claro. Para él, una final bien dirigida pasa por tomar decisiones correctas que los jugadores entiendan y acepten. Después de eso, recién aparece lo demás: disfrutar la ocasión con su equipo arbitral.

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Los datos básicos que definen hoy a François Letexier

Nacionalidad: francés.

francés. Condición actual: árbitro activo.

árbitro activo. Edad: 37 años según la UEFA en mayo de 2026.

según la en mayo de 2026. Gran hito reciente: dirigió la final de la UEFA EURO 2024 .

dirigió la . Antecedente europeo clave: estuvo al frente de la Supercopa de la UEFA 2023 .

estuvo al frente de la . Otro paso fuerte en su carrera: fue cuarto árbitro en la final de la UEFA Champions League 2024 .

fue . Designación más reciente en Europa: árbitro de la final de la Europa League 2026 .

árbitro de la . Entrada al Mundial 2026: fue designado para Costa de Marfil vs Ecuador, su primer partido en esta Copa del Mundo.

Datos claves