¿Cuándo y dónde se juega el partido por el tercer puesto en el Mundial 2026?

Se trata del partido entre las dos selecciones que perdieron las semifinales. Los detalles de este encuentro de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 va llegando a su fin y sólo restan dos partidos. Uno de ellos es el duelo por el tercer puesto, entre los dos perdedores de las semifinales. En este caso, son las selecciones de Francia e Inglaterra las que se enfrentan en este encuentro.

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Francia no ha tenido una buena semifinal y lo pagó caro ante España. El 2-0 le dio el triunfo a ‘La Roja’ en Dallas. Así, el combinado de Didier Deschamps deberá jugar el partido para ingresar en el podio. A su vez, el seleccionador francés le pondrá punto final a su carrera en el combinado nacional.

Inglaterra, por su parte, anotó de la mano de Anthony Gordon y tenía el 1-0, pero la Selección Argentina lo dio vuelta sobre el final con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. De esta manera, el seleccionado de ‘Los Tres Leones’ deberá jugar por el tercer puesto.

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¿Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

El partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra se juega este sábado 18 de julio. El horario del encuentro está estipulado para las 17:00 horas local (16:00 horas de Lima, Perú).

¿Dónde se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

El partido por el tercer puesto, que se juega este sábado 18 de julio a las 17:00 horas local (16:00 horas local), entre Francia e Inglaterra tiene como sede el Hard Rock Stadium, de Miami, Florida.

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