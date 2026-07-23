Luis de la Fuente, flamante campeón del mundo, reprochó el comportamiento de Argentina luego de perder ante España. Aseguró que dichos actos no pueden repetirse.

Pasaron varios días desde que España se consagró campeón del Mundial 2026 luego de vencer 1-0 a Argentina en la gran final. Los jugadores ya celebraron y otros volvieron a entrenarse junto a sus respectivos equipos, así que en esta oportunidad toca darle relevancia a un reciente análisis por parte del entrenador ibérico que no dudó en cuestionar el comportamiento de los albicelestes.

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Así es. Luis de la Fuente conversó con la Televisión Española (TVE) y, además de elogiar el nivel de sus jugadores en el Mundial 2026, dejó un contundente y rotundo mensaje sobre la actitud que mostró Argentina tras el pitazo final del partido. Recordando que Leandro Paredes jaloneó a Gavi hasta tirarlo al piso y que Roberto Ayala agredió a Dani Olmo, el estratega se mostró muy en contra.

🇪🇸1️⃣⚽️0️⃣🇦🇷 | MUNDIAL 2026: Lo que sucedió luego del pitido final en el partido. pic.twitter.com/cVHMu311Kg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 20, 2026

“Mira, créeme que yo en el momento de esos acontecimientos no me di cuenta. Pues estaría celebrando con otra gente, abrazando a compañeros. No me di cuenta. Fue una cosa muy rápida, pero desde luego eso es intolerable e inadmisible en cualquier caso. Eso no se puede permitir“; declaró en primera instancia Luis de la Fuente en señal de desaprobación total a lo expuesto.

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En cuanto a las reacciones que tuvieron los jugadores de España, Luis de la Fuente realzó la postura que mostraron en un momento de total calentura. “Lo que sí, hay que destacar nuestro comportamiento, sobre todo ante ese tipo de agresiones, de provocaciones, nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas, la actitud de buenos deportistas y de grandes futbolistas“.

🗣️ "En el momento no me di cuenta, pero es intolerable e inadmisible en futbolistas de esa dimensión"



🇪🇸🇦🇷 Luis de la Fuente habla en el Telediario sobre la tangana al final del partido entre España y Argentina. pic.twitter.com/0Rv2a9aXg5 — Teledeporte (@teledeporte) July 23, 2026

FIFA abrió un proceso de investigación contra Argentina tras la final del Mundial 2026

Desde FIFA tomaron en cuenta lo sucedido tras el término de la gran final del Mundial 2026 y recientemente se pudo conocer que abrieron un proceso de investigación en contra de Argentina. Los protagonistas de la evaluación serían Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala, así que los próximos días serán claves para determinar cuáles son las sanciones del caso.

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Esta información fue puesta en evidencia por el reconocido medio ‘Sky Sports‘, lo cual indica que en la actualidad se estudia lo que podría pasar con los nombres argentinos anteriormente mencionados. Un aspecto a tener en cuenta es que inicialmente se conoció que Leandro Paredes habría sido expulsado por el árbitro Slavko Vinčić, pero finalmente dicha medida fue descartada por FIFA.

BREAKING: FIFA are set to investigate the behaviour of Argentina after the final whistle at the World Cup final. 🚨 pic.twitter.com/Z1soC4thpt — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2026

DATOS CLAVES

Luis de la Fuente calificó de “intolerable e inadmisible” la actitud de la Selección Argentina .

calificó de “intolerable e inadmisible” la actitud de la . FIFA abrió una investigación a Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala .

abrió una investigación a y . Sky Sports reveló la investigación oficial por agresiones tras la final del Mundial 2026.