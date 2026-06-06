Dónde ver EN VIVO amistoso Venezuela vs. Turquía: canales de TV y streaming online

La Selección de Venezuela se enfrenta a Turquía en un duelo de preparación para el Mundial 2026. Todos los detalles del partido.

Se vienen dando duelos con miras al próximo Mundial 2026, en este caso la Selección de Turquía jugará un duelo amistoso ante Venezuela. Este encuentro se disputará en el Chase Stadium en los Estados Unidos. Juego que buscará ver el nivel de estas dos escuadras con objetivos completamente diferente.

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La escuadra europea dirigida por Vincenzo Montella quiere ser una de las sorpresas del campeonato mundial. Es por esa razón que se viene preparando para iniciar con el pie derecho. En su encuentro anterior en el inicio del mes logró vencer por 4-0 a Macedonia del Norte. Dejando una gran imagen de ser un equipo bastante competitivo.

Selección de Turquía celebrando (Foto: Getty).

Por su lado, el cuadro sudamericano se quedó con las ganas de clasificar a su primer mundial. Se quedó cerca del repechaje, pero no logró clasificar y ahora busca volverse más fuerte para buscar su revancha. En su último juego amistoso enfrentó al anfitrión Canadá que les terminó ganando por 2-0.

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¿Dónde ver el amistoso Venezuela vs. Turquía?

El partido entre Venezuela vs. Turquía se podrá seguir este duelo mediante los canales de cable, así como también mediante streaming en diferentes países. Acá puedes ver dónde ver este partidazo:

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+. Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play

ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+. Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Colombia: Disney+ Premium, Tabii

Disney+ Premium, Tabii Perú : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Estados Unidos: Fox Soccer Plus, FuboTV, ViX, FOX One

Fox Soccer Plus, FuboTV, ViX, FOX One España: Tabii

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Turquía?

Este encuentro de preparación para el próximo Mundial 2026 se podrá disfrutar en los siguientes horarios:

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Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 19:00 horas

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00 horas .

. Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00 horas .

. México: 16:00 horas.

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