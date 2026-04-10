Así quedó Perú en el Grupo B del Sudamericano Sub 17 tras la derrota de hoy por 1-0 ante Venezuela

El balompié nacional se mantiene en total decrecimiento a nivel continental y la más reciente participación de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub-17 es el fiel reflejo de cómo se viene trabajando en las bases. Acaba de darse una nueva derrota y el día de hoy se perdió frente a Venezuela por 1-0 y con lo cual estamos nuevamente fuera de una siguiente ronda eliminatoria.

Publicidad

Los liderados técnicamente por Renzo Revoredo tenían una pequeña esperanza de conseguir una clasificación a la siguiente etapa del Sudamericano Sub-17, siempre y cuando esta tarde conseguían el triunfo ante Venezuela. La expulsión de Gonzalo Álvarez complicó ciertamente las aspiraciones de un Perú que perdió la posibilidad de despedirse con la cabeza en alto del campeonato.

En resumen, la Selección Peruana no pudo conseguir victorias en el Grupo B del Sudamericano Sub-17 al enfrentar a Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela. Lo peor de todo en esta situación es que no se logró conseguir ningún punto en los cuatro partidos disputados, tan solo se anotaron 2 goles y se recibieron 11 en contra, con lo cual nos retiramos con una enorme diferencia de -9.

Publicidad

La tabla de posiciones del Grupo B del Sudamericano Sub-17

SELECCIONES PJ PG PE PP GF GC DIF PUNTOS BRASIL 2 2 0 0 9 1 +8 6 ARGENTINA 2 2 0 0 7 3 +4 6 VENEZUELA 3 1 1 1 5 5 0 4 BOLIVIA 3 1 1 1 4 7 -3 4 PERÚ 4 0 0 4 2 11 -9 0

Los resultados de Perú en el Grupo B del Sudamericano Sub-17

A falta de varios partidos para que termine la fase de grupos del Sudamericano Sub 17, Perú no podrá seguir peleando por ningún objetivo ya que perdió de manera categórica los cuatros partidos que disputó. Si bien podrían nombrarse a algunos jugadores con talento y que mejorarán, lo colectivo deja bastante qué desear y peor aún cuando en el último encuentro vimos cómo el entrenador Renzo Revoredo se fue expulsado por constantes reclamos al juez principal.

Fecha 1 | Perú 1-4 Argentina

Fecha 2 | Perú 1-4 Brasil

Fecha 3 | Perú 0-2 Bolivia

Fecha 4 | Perú 0-1 Venezuela

Publicidad

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES