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Sudamericano Sub 17: ¿A qué hora y qué canal transmite Perú vs Venezuela por el Grupo B?

Ambas escuadras buscarán sumar de a tres con el objetivo de cerrar de manera correcta su participación en la fase de grupos.

Perú se enfrentará a Venezuela por el Sudamericano Sub 17.
© Composición Bolavip PerúPerú se enfrentará a Venezuela por el Sudamericano Sub 17.

El duelo entre Perú y Venezuela marcará el cierre de la participación de la ‘bicolor’ en la fase de grupos del Sudamericano Sub 17 que se viene disputando en Paraguay.

Luego de las derrotas frente a Argentina, Brasil y Bolivia, el equipo dirigido por Renzo Revoredo afrontará este último compromiso hoy, viernes 10 de abril, en las instalaciones del estadio Ameliano de Villeta.

Cabe resaltar que, por su parte, la ‘vinotinto’ arriba luego de rescatar un empate 2-2 con Bolivia y caer por 3-2 frente a la siempre complicada Argentina.

¿A qué hora juega Perú vs Venezuela?

El encuentro entre ambas escuadras se jugará desde las 15:00 horas en Perú. A continuación, revisa los horarios en otros países de Sudamérica para no perderte este compromiso.

  • Perú, Ecuador y Colombia: 15:00 horas
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00 horas
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas
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¿Dónde ver Perú vs Venezuela EN VIVO?

El Perú vs Venezuela podrá verse EN VIVO por televisión a través de las pantallas de DSports, además de otras señales internacionales como Caracol TV, RCN, Sport TV y Canal 13.

En streaming, el contenido estará disponible en la plataforma DGO y el canal oficial de YouTube de Conmebol, mientras que el minuto a minuto lo podrás seguir en la página web de Bolavip Perú.

Posibles alineaciones de ambos equipos

  • Perú: Lasanta; Gutierrez, Ortega, Gormley, Vasquez; Ormeño, Alvarez, Marsano, Aranda; Alvarado y Motta.
  • Venezuela: Angulo; Jiménez, García, López, Lozada; Gamboa, Mota, Rasquín, Riera; Saavedra y Sánchez.

DATOS CLAVES

  • Renzo Revoredo lidera a Perú hoy, 10 de abril, ante Venezuela en el Sudamericano Sub-17.
  • El partido inicia a las 15:00 horas de Perú en el estadio Ameliano de Villeta.
  • La transmisión EN VIVO estará disponible mediante DSports, Caracol TV, RCN y la plataforma DGO.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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