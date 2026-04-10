Sudamericano Sub 17: ¿A qué hora y qué canal transmite Perú vs Venezuela por el Grupo B?

El duelo entre Perú y Venezuela marcará el cierre de la participación de la ‘bicolor’ en la fase de grupos del Sudamericano Sub 17 que se viene disputando en Paraguay.
Luego de las derrotas frente a Argentina, Brasil y Bolivia, el equipo dirigido por Renzo Revoredo afrontará este último compromiso hoy, viernes 10 de abril, en las instalaciones del estadio Ameliano de Villeta.
¡𝗔 𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗮𝗰𝗵𝗼𝘀!— La Bicolor (@SeleccionPeru) April 9, 2026
Bolivia 2-0 Perú en el Sudamericano Sub 17.
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Cabe resaltar que, por su parte, la ‘vinotinto’ arriba luego de rescatar un empate 2-2 con Bolivia y caer por 3-2 frente a la siempre complicada Argentina.
¿A qué hora juega Perú vs Venezuela?
El encuentro entre ambas escuadras se jugará desde las 15:00 horas en Perú. A continuación, revisa los horarios en otros países de Sudamérica para no perderte este compromiso.
- Perú, Ecuador y Colombia: 15:00 horas
- Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas
Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 2026 tras la derrota de Perú ante Bolivia y el triunfo de Argentina ante Venezuela
¿Dónde ver Perú vs Venezuela EN VIVO?
El Perú vs Venezuela podrá verse EN VIVO por televisión a través de las pantallas de DSports, además de otras señales internacionales como Caracol TV, RCN, Sport TV y Canal 13.
En streaming, el contenido estará disponible en la plataforma DGO y el canal oficial de YouTube de Conmebol, mientras que el minuto a minuto lo podrás seguir en la página web de Bolavip Perú.
Posibles alineaciones de ambos equipos
- Perú: Lasanta; Gutierrez, Ortega, Gormley, Vasquez; Ormeño, Alvarez, Marsano, Aranda; Alvarado y Motta.
- Venezuela: Angulo; Jiménez, García, López, Lozada; Gamboa, Mota, Rasquín, Riera; Saavedra y Sánchez.
DATOS CLAVES
- Renzo Revoredo lidera a Perú hoy, 10 de abril, ante Venezuela en el Sudamericano Sub-17.
- El partido inicia a las 15:00 horas de Perú en el estadio Ameliano de Villeta.
- La transmisión EN VIVO estará disponible mediante DSports, Caracol TV, RCN y la plataforma DGO.