Rechazó a la Selección Peruana para ir al Mundial 2026 y lo dejaron fuera de la lista

No quiso saber nada con la Selección Peruana, pensó que jugaría el Mundial 2026 y terminó fuera de la lista de convocados.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y las diferentes selecciones se vienen preparando para este certamen. Muchos ya dieron sus listas de convocados, mientras que otros están esperando hasta último minuto. Pues la Selección de Australia entregó su lista y entre ellos no aparece un peruano.

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En este caso nos estamos refiriendo a Alexander Robertson, quien no jugará esta Copa del Mundo. El jugador nacido en Escocia tenía la ilusión de estar con los ‘canguros’, pero al final no terminó ganándose un lugar entre los convocados. Así que tendrá que ver esta competencia desde el televisor, tal como la Selección Peruana.

Tony Popovic entrenador de Australia tomó la decisión de no contar con Alex para esta convocatoria. En su lugar llamó a Cristian Volpato, quien termina siendo de las grandes novedades de este equipo de los ‘Socceroos’. Por lo que el cuadro de Oceanía está listo para afrontar esta competencia internacional.

Convocados de Australia (Foto: Socceroos).

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¿Alexander Robertson puede jugar por la Selección Peruana?

No hay posibilidad alguna por la que Alexander Robertson pueda jugar por la Selección Peruana. Ya terminó de jugar varios partidos con Australia como para quedar descartado. Por lo tanto, su decisión en este caso le terminó pasando factura ya que no podrá disputar esta Copa del Mundo.

No se sabe si para la próxima ya pueda tener más presencia en el equipo nacional de Australia. Es una posibilidad, pero tendrá que seguir su rendimiento en Inglaterra, en donde no se sabe si esta nueva temporada terminará de cambiar de equipo o seguirá en el Portsmouth.

Alexander Robertson con la camiseta de Perú (Foto: Gemini).

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Los otros Alexander Robertson

Para que no pase lo mismo, en la Videna tendrían que ver la posibilidad de hablar con los jóvenes que están en el extranjero. Hay mucho jugador con doble o triple nacionalidad que podría jugar por la Selección Peruana, pero normalmente se les llega tarde.

El caso más pronto es el de Matteo Pérez, Mano Menezes todavía no ha hecho contacto con él. Por lo tanto, no se sabe si podrán convencerlo ya que está jugando en Suecia con el equipo Sub 21.

Datos Claves

Alexander Robertson fue excluido de la convocatoria de Australia para el Mundial 2026.

fue excluido de la convocatoria de Australia para el Mundial 2026. Tony Popovic decidió convocar a Cristian Volpato como novedad de los Socceroos.

decidió convocar a Cristian Volpato como novedad de los Socceroos. Selección Peruana no podrá reclutar al jugador por sus partidos previos con Australia.