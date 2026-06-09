Dónde ver EN VIVO Arabia Saudita vs Senegal, amistoso previo al Mundial 2026: canales de TV y streaming online

La Selección de Arabia Saudita y Senegal se preparan de cara al Mundial 2026. Conoce todos los detalles del partidazo.

Se vienen los últimos partidos de preparación de cara al Mundial 2026. Las selecciones vienen ultimando detalles para lo que será la fase de grupos. En este caso, tanto la Selección de Arabia Saudita como la de Senegal están listas para poder afrontar un juego amistoso. Que les servirá con miras a su debut en la Copa del Mundo.

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Por el lado de los africanos vienen de enfrentar al anfitrión Estados Unidos en un duelo que acabó 3-2. La estrella de ‘Los Leones de Teranga’ Sadio Mané logró anotar los dos tantos. Pero por el lado de los locales, Sergiño Dest, Christian Pulisic y Folarin Balagun lograron darle la victoria.

Sadio Mané vs Brasil (Foto: Getty).

Mientras tanto, los asiáticos se enfrentaron a Puerto Rico en un juego que lograron vencer con un marcador por 3-0. Los ‘Los Halcones Verdes’ consiguieron ganar gracias a las anotaciones de Sultan Mandash, Abdullah Al-Hamdan y Salem Al-Dawsari.

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¿Dónde ver el Arabia Saudita vs Senegal?

Para los amantes del fútbol van a tener que batallar para poder ver este duelo, pues no será nada fácil conseguir la señal para poder seguir el encuentro. Así que acá dejamos los canales de cable y plataformas para poder disfrutar del duelo:

Arabia Saudita : STC TV

: STC TV Irán : Persiana Sports

: Persiana Sports Senegal: RTS 1

¿En qué grupos están Arabia Saudita y Senegal?

Estas dos selecciones tendrán que competir al más alto nivel para poder clasificar a los 32avos de final. Son escuadras que no nacen como favoritas, pero que podrían llegar a dar una gran sorpresa. Estos son los grupos que tendrán Arabia Saudita y Senegal.

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Grupo I

Francia

Senegal

Irak

Noruega

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Datos Claves

Arabia Saudita y Senegal jugarán un partido amistoso de preparación antes del Mundial 2026.

jugarán un partido amistoso de preparación antes del Mundial 2026. Estados Unidos venció 3-2 a Senegal en un reciente duelo amistoso previo al torneo.

a Senegal en un reciente duelo amistoso previo al torneo. Arabia Saudita derrotó 3-0 a Puerto Rico con goles de Mandash, Al-Hamdan y Al-Dawsari.