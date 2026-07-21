Rodrigo Ureña es el gusto principal de equipo grande peruano que no es Universitario de Deportes

Universitario podría ver como Rodrigo Ureña, llega a otro equipo grande peruano. Entérate los detalles de este interés que sacude la Liga 1.

Sporting Cristal busca dar el gran golpe del mercado peruano utilizando su último cupo de extranjero disponible. El club bajopontino puso la mira en Rodrigo Ureña para potenciar su mediocampo de cara al torneo.

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La información fue revelada por el periodista Paul Pérez en el programa Modo Fútbol, donde confirmó el interés celeste. El volante chileno genera consenso absoluto entre la directiva deportiva y el comando técnico rimense.

Rodrigo Ureña antes jugó en Universitario. (Foto: X).

La revelación que sacude Sporting Cristal

“Me comentan que un futbolista con pasado en el fútbol peruano gusta en Sporting Cristal. Hoy Cristal tiene liberado un cupo, tiene la posibilidad de incorporar a un extranjero más. El nombre que gusta en Sporting Cristal es Rodrigo Ureña”, detalló el periodista Paul Pérez en Modo Fútbol.

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El comunicador remarcó que el perfil del chileno encaja a la perfección con lo que busca la institución rimense. Contar con la plaza internacional libre motiva a la directiva a evaluar seriamente esta alternativa, de traer a el ex Universitario.

Entre el gusto de la directiva y la realidad

“No digo que lo vaya a contratar, pero todo empieza a partir de un gusto en consenso del área deportiva y comando técnico. Vamos a ver si es que esto termina avanzando y materializando en una oferta. No digo que haya un contacto, pero sí que en Sporting Cristal gusta el nombre”, añadió Pérez en Modo Fútbol.

Aunque todavía no existe una propuesta formal sobre la mesa, la coincidencia entre los dirigentes y el cuerpo técnico es total. El primer paso ya está dado y ahora la directiva analiza la viabilidad de iniciar conversaciones.

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El gran obstáculo para concretar el fichaje

El principal problema para Sporting Cristal radica en la situación contractual actual del mediocampista trasandino. Rodrigo Ureña pertenece a Millonarios de Colombia y mantiene un vínculo firmado hasta diciembre de 2027.

Además, el futbolista suma minutos de forma constante en el primer equipo cafetero durante la presente temporada. Sacarlo de Colombia exigirá una inversión y una negociación sumamente compleja para la directiva de La Florida.

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