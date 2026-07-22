Perú vs Chile EN VIVO y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026

La Selección Peruana de Vóley se estrena en la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026. Se enfrenta este miércoles 22 de julio desde las 18:15 horas a su par de Chile por la primera fecha del Grupo A en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima. El partido se puede ver EN VIVO por Latina TV, por el sitio web y la app oficial de Latina y por el Facebook y el sitio web de la Federación Peruana de Vóley. En tanto, sigue el punto a punto en Bolavip Perú.

‘La Bicolor’, dirigida por Antonio Rizola, busca una buena actuación en esta competencia para clasificarse al Campeonato Sudamericano y, además, pelear por el título en esta competencia organizada por la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).

Perú integra el Grupo A de competencia junto a Chile, Brasil y Bolivia. En tanto, en el Grupo se encuentran Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador. Todos los partidos se jugarán en el Coliseo Eduardo Dibós. Los tres primeros de cada grupo se clasifican a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los cinco primeros al Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026.