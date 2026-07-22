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Copa Sudamericana de Vóley

Perú vs Chile EN VIVO y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026

Perú y Chile cierran la primera jornada de la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026. El escenario es el Coliseo Eduardo Dibós. Sigue las acciones aquí.

La Selección Peruana debuta en la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026.
© FPVLa Selección Peruana debuta en la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026.

La Selección Peruana de Vóley se estrena en la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026. Se enfrenta este miércoles 22 de julio desde las 18:15 horas a su par de Chile por la primera fecha del Grupo A en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima. El partido se puede ver EN VIVO por Latina TV, por el sitio web y la app oficial de Latina y por el Facebook y el sitio web de la Federación Peruana de Vóley. En tanto, sigue el punto a punto en Bolavip Perú.

‘La Bicolor’, dirigida por Antonio Rizola, busca una buena actuación en esta competencia para clasificarse al Campeonato Sudamericano y, además, pelear por el título en esta competencia organizada por la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).

+ Seguinos en

Perú integra el Grupo A de competencia junto a Chile, Brasil y Bolivia. En tanto, en el Grupo se encuentran Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador. Todos los partidos se jugarán en el Coliseo Eduardo Dibós. Los tres primeros de cada grupo se clasifican a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los cinco primeros al Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026.

Las 14 jugadores convocados por Antonio Rizola para la Selección Peruana

Estas son las jugadoras seleccionadas por Antonio Rizola para la Copa Sudamericana de Vóley 2026 en Perú:

  • Yadhira Anchante (Armadora)
  • Jade Cuya (Armadora)
  • Rachell Hidalgo (Líbero)
  • Andrea Villegas (Líbero)
  • Diana de la Peña (Central)
  • Coraima Gómez (Central)
  • Anghela Barboza (Central)
  • Kiara Montes (Punta receptor)
  • Brenda Lobatón (Punta receptor)
  • Karla Ortíz (Punta receptor)
  • Sandra Ostos (Opuesta)
  • Antuanette Arteaga (Opuesta)
  • Alondra Alarcón (Opuesta)
  • Daniela Muñoz (Punta receptor)

Brasil ganó en el primer partido del Grupo A

Brasil debutó con una sólida victoria ante Bolivia por 3-0 con parciales de 25-18, 25-19 y 25-11. De esta manera, se coloca rápidamente con una victoria como líder del Grupo A, que también integran Perú y Chile.

Así se juega la fase de grupos de la Copa Sudamericana de Vóley

La Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026 disputa su fase de grupos los días 22, 23 y 24 de julio. Son dos grupos de cuatro seleccionadas cada una. Los clasificados a semifinales serán los combinados que terminen en los dos primeros puestos de competencia. En tanto, los terceros y cuarto de cada grupo se enfrentarán con vistas a la quinta posición, que da un último cupo al Campeonato Sudamericano (los cuatro primeros clasifican directo).

Estos son los grupos de la Copa Sudamericana de Vóley Femenino:

  • Grupo A: Perú, Brasil, Bolivia y Chile.
  • Grupo B: Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela.

El Coliseo Eduardo Dibós recibe la Copa Sudamericana de Vóley

Ocho selecciones se enfrentan en esta Copa Sudamericana de Vóley Femenino donde Perú es anfitrión. El escenario elegido es el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja, en Lima.

Las selecciones participantes son: Perú (anfitrión), Brasil, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela.

¡Bienvenidos a la cobertura del debut de Perú en la Copa Sudamericana!

¡Debuta la Selección Peruana de Vóley Femenino! Se enfrenta por la primera jornada de la Copa Sudamericana 2026 a su par de Chile en el Coliseo Eduardo Dibós.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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