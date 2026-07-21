La sorpresiva cláusula de Nicolás Díaz para la contratación en Alianza Lima

Nicolás Díaz llegó a Alianza Lima, como fuimos avisando. Pero, hay un detalle contractual que no se conoció del todo. Acá están los detalles.

El anuncio de Nicolás Díaz generó un gran impacto en el entorno blanquiazul. La directiva concretó la incorporación del zaguero chileno de 27 años para reforzar la zona defensiva del equipo de cara a los objetivos de la temporada.

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Sin embargo, tras su presentación oficial en Matute, el periodista José Varela precisó un detalle determinante en la condición de su contrato que pasó desapercibido para gran parte de los hinchas.

Nicolás Díaz presentado en Alianza Lima. (Foto: X).

El detalle del traspaso que pocos notaron en Matute

Según reveló en su cuenta de Twitter, el futbolista chileno desembarca en el club Alianza Lima bajo una modalidad estratégica para el mercado de pases. Nicolás Díaz llegó cedido a préstamo vía Xolos de Tijuana por el periodo de 1 año, una condición que cambia por completo el panorama de su incorporación.

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Esta fórmula de negociación le brinda a la institución íntima certezas claras para la planificación deportiva:

Prueba de rendimiento: Permite evaluar la adaptación del zaguero en la Liga 1 y el plano internacional sin atarse a un compromiso de larga duración.

Permite evaluar la adaptación del zaguero en la Liga 1 y el plano internacional sin atarse a un compromiso de larga duración. Control presupuestal: Otorga flexibilidad financiera para gestionar la plantilla a lo largo de estos doce meses.

El pedido expreso cumplido para Pablo Guede

Tal como informó el comunicador, la llegada de Díaz responde a un pedido directo del director técnico Pablo Guede, quien confía en sus condiciones tácticas y en lo que puede aportar a la defensa. El estratega apuesta por su agresividad en el anticipo y su capacidad para ofrecer una salida limpia con el balón dominado.

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Con 27 años, el defensor cuenta con un valor de mercado cotizado en 1,50 millones de euros. Si Nicolás Díaz completa una campaña destacada y convence a la dirigencia, Alianza Lima sabrá que deberá desembolsar una cifra de ese calibre si desea contratarlo y asegurar su permanencia definitiva al finalizar la cesión.

DATOS CLAVE

Nicolás Díaz llegó cedido a Alianza Lima por un año desde Xolos de Tijuana.

Pablo Guede pidió expresamente el fichaje del zaguero chileno de 27 años.

1,50 millones de euros es el valor de mercado del futbolista sudamericano.