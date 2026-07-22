Sporting Cristal y RB Bragantino no se hicieron daño en la Copa Sudamericana

Sporting Cristal empató con RB Bragantino por la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Nacional de Lima.

Sporting Cristal y RB Bragantino no se hicieron nada en el primer partido por el playoff de la Copa Sudamericana. Juego que acabó en empate sin goles que deja la serie más que abierta. Eso sí, ambos equipos tuvieron sus oportunidades, pero no lograron marcar.

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En líneas generales el equipo de Roberto Mosquera hizo un buen partido ante un rival que supo dominar por momentos. Pero no llegó a ser tan efectivo a la hora de estar de cara al arco.

Incluso, el que llegó a tener más trabajo fue el golero Cleiton que tuvo más de una intervención muy buena. El brasileño fue clave para que el partido acabe sin goles, pues supo parar bien las que iban dentro de la portería.

Ahora el próximo encuentro se disputará el día miércoles 29 de julio a las 19:30 horas de Perú. Esta vez el cuadro Brasileño será el local, por lo que acá el conjunto de Sporting Cristal tendrá que demostrar firmeza para seguir con vida.

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Sigue el Minuto a Minuto del Sporting Cristal vs. RB Bragrantino

Alineaciones de Sporting Cristal vs. RB Bragantino

Para este partido los equipos salen de la siguiente forma:

Sporting Cristal: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Yotún, Winston, Távara; González, Barcos, Castro.

RB Bragantino: Cleiton; Sant Anna, Henrique, Rodríguez, Santos; Girotto, Fernandes, Mosquera, Braz, Neves; Pitta.

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