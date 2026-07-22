Pablo Carrozza soltó teoría conspirativa para justificar la derrota de Argentina ante España en el Mundial 2026

El periodista estuvo soltando diversos comentarios después de la caída de Argentina. Pablo Carrozza culpó a la FIFA, por el título de España.

El polémico periodista argentino Pablo Carrozza volvió a encender las redes sociales tras la final de la Copa del Mundo 2026. En un encendido análisis, el comunicador afirmó que la victoria de España sobre Argentina no se definió solo en la cancha, sino en los pasillos de los organismos internacionales.

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Denuncia contra los organizadores del Mundial

Carrozza sostuvo que existieron supuestas maniobras dirigenciales encabezadas por la FIFA y la UEFA para asegurar un campeón europeo. Según su planteamiento, este escenario respondía a acuerdos políticos previos vinculados al apoyo electoral dentro de las instituciones del fútbol internacional.

“Se sabía perfectamente que la FIFA necesitaba un campeón europeo”, lanzó el periodista en sus canales oficiales, abriendo un debate que no tardó en volverse tendencia en toda la región.

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Acusaciones de “pacto” y duras críticas al arbitraje

A lo largo de su descargo, Carrozza apuntó contra la designación arbitral y denunció presiones extraordinarias sobre el plantel argentino durante la previa del encuentro en el MetLife Stadium. Según su hipótesis, el desenlace estaba condicionado desde el inicio por intereses extradeportivos.

En una de sus declaraciones más tajantes, el periodista aseguró que existió un condicionamiento directo sobre el resultado del partido. “El pacto fue perder, si no manchaban a Messi; perdemos pero que nos hagan el gol como puedan o que ganen por penales”, sentenció de manera contundente.

Además, cuestionó la pasividad institucional ante lo que consideró un trato desigual hacia la delegación albiceleste en comparación con el equipo europeo.

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Geopolítica y el negocio detrás de la pelota

Lejos de limitar su análisis al terreno de juego, Carrozza extendió su teoría conspirativa hacia factores geopolíticos. Mencionó presuntas influencias externas durante la estadía del equipo en Estados Unidos y la extraña ausencia de figuras históricas del fútbol argentino en los palcos oficiales.

“Argentina sabía que tenía que luchar no solo contra España, sino también contra la UEFA y la FIFA”, afirmó el comunicador, rematando con su habitual estilo provocador: “El fútbol es un negocio y esta vez nos tocó perder”.

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Aunque analistas deportivos y sectores de la prensa especializada desestimaron sus afirmaciones resaltando el mérito futbolístico de España, el encendido discurso de Carrozza continúa sumando miles de interacciones y dividiendo opiniones entre los aficionados.

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