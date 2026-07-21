Conmebol dio marcha atrás y complica la clasificación directa de Perú al Mundial 2030

La Selección Peruana sueña con volver a una Copa del Mundo. Conmebol le había dado una buena noticia hace pocas horas, pero ahora cambiaron la postura.

El Mundial 2030 ya se empieza a jugar apenas han pasado pocos días de la final de la Copa del Mundo 2026 disputada en Estados Unidos, México y Canadá. Conmebol había dado por hecho que el próximo certamen mundialista se jugará con 64 selecciones, pero ahora todo da marcha atrás con el último mensaje de su presidente Alejandro Domínguez.

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En un primer momento, el máximo directivo de Conmebol había asegurado que el Mundial, que tendrá partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, se jugaría con 64 selecciones. No obstante, horas después, aclaró su mensaje y dio marcha atrás con dicha posibilidad, aunque insistió en que están trabajando para que esto ocurra.

Sin dudas, esta marcha atrás es una mala noticia para países como Perú, Ecuador o Colombia, entre otros. Es que estas selecciones, en caso de que no se aumente el número de equipos participantes, deberán pelear por su lugar en las Eliminatorias. En cambio, si esta Copa del Mundo fuese de 64 selecciones, el número de cupos para Conmebol aumentaría y le darían más posibilidades de clasificación.

Marcha atrás de Conmebol con el Mundial 2030 de 64 selecciones

Poco después de que terminó la final del Mundial 2026, con la victoria y el título de España ante Argentina, Domínguez dejó un mensaje fuerte y prácticamente dando por hecho que la Copa del Mundo 2030 se jugará con 64 selecciones.

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“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos“, llegó a decir en un mensaje en su cuenta oficial de X (@agdws).

Vivimos un Mundial histórico, el primero con 48 equipos, un verdadero éxito. Felicitaciones querido Gianni Infantino y a todos los amigos de la FIFA por tan grande organización y felicidades España por ser el nuevo campeón del mundo.



¡En 2030, nos vemos en casa con el sueño de… pic.twitter.com/EbZJfEIXRI — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

Por supuesto, este mensaje no fue del todo agradable por dos razones. En primer lugar, por lo dicho sobre las 64 selecciones, lo cual no es algo oficial y, por ahora, dicho Mundial será sólo de 48 equipos, tal como el recientemente terminado.

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En segundo lugar, el hecho de que haya dicho que “en 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay” puede resultar un problema con los organizadores ya confirmados de dicho torneo. Cabe recordar que, esa edición, tendrá como anfitriones a España, Portugal y Marruecos (es decir, el primer Mundial con dos confederaciones diferentes de organizdores).

El nuevo comunicado de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, sobre el Mundial 2030

Tras su mensaje precipitado, Alejandro Domínguez, en su calidad de presidente de Conmebol, decidió aclarar su mensaje de las 64 selecciones para dar marcha atrás y aclarar su postura. Este fue su nuevo mensaje en su cuenta de X oficial:

Trabajamos para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones en homenaje al Centenario de la Copa del Mundo.

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El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades, impulsa el desarrollo del fútbol y convierte al Mundial en una verdadera fiesta global.

El Centenario nos brinda una oportunidad histórica para Creer en Grande. Que la Copa del Mundo sea la celebración más grande que haya conocido el fútbol.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

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Perú, perjudicada con la nueva postura de Conmebol del Mundial 2030

Por el momento, al ser un Mundial para 48 selecciones, Perú debe pelear por su clasificación en las Eliminatorias Conmebol. En caso de que FIFA decida que dicha Copa del Mundo sea para 64 equipos, las posibilidades de que ‘La Bicolor’ pueda estar crecen exponencialmente.

Es que el Mundial 2030, si tuviese 64 selecciones, deberá aumentar la cantidad de plazas para cada confederación. Eso significarían mejores chances para que Perú pueda clasificarse directamente. En todo caso, se han hablado de que Conmebol podría tener entre 8 y 9 plazas de clasificación en tal caso.

Por eso, con esta marcha atrás, todo vuelve como antes y Perú deberá pelear por meterse en el Mundial 2030. De todas maneras, la Confederación Sudamericana espera que su propuesta pueda tener avances importantes en los próximos meses y, así, la próxima cita mundialista tenga más selecciones participantes.

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