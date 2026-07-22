Lanús fue superior, ganó y complicó a Cienciano para el partido de vuelta

Con goles de Franco Watson y Ramiro Carrera, Lanús le ganó 2-0 a Cienciano en el partido de ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El Estadio Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez, fue el escenario de este encuentro en Buenos Aires, Argentina. La vuelta será la próxima semana en el Inca Garcilaso de la Vega.
Fue un sólido triunfo de Lanús en la ida de este cruce de Playoffs. Incluso cuando tuvo diez futbolistas, no sufrió ante un Cienciano, que jugó a especular y cuando debió atacar, nunca pudo hacerlo. Para colmo, tuvo castigo sobre el final con un gol que puede marcar la serie en su contra.
🏆🔝 ¡Ganó el campeón vigente! @clublanus venció a @Club_Cienciano, por la ida de los Playoffs de Octavos.#LaGranConquista pic.twitter.com/Nac57b3dJk— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 23, 2026
La diferencia de jerarquías entre un equipo y otro se vio durante los 90 minutos. Aún así, el ‘Granate’ recién pudo romper el empate al minuto 35 con un gol de Franco Watson, con una buena definición dentro del área.
En el segundo tiempo, el partido siguió con la misma rúbrica que en el primer tiempo donde el equipo argentino atacaba, mientras el ‘Papá’ esperaba para salir de contraataque. Sin embargo, la expulsión de Lucas Besozzi cambió el trámite. Vio la tarjeta roja vía VAR por un pisotón.
Con diez futbolistas, Lanús aguantó el 1-0 ante un Cienciano que tenía el balón, pero que no podía pasar de tres cuartos de campo para llegar con peligro al área de Nahuel Losada. No hubo idea ni creatividad y ni siquiera centros para Carlos Garcés o para Matías Succar.
Pagó caro su falta de decisión para llevarse por delante a su rival. Es que en tiempo de descuento, tras un remate de Matías Sepúlveda, Ítalo Espinoza, de flojo partido, dio un rebote que aprovechó Ramiro Carrera para marcar el 2-0. Lanús, así, se va con una buena ventaja a la altura de Cusco para la vuelta.
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Resumen y goles de Lanús 2-0 Cienciano
Así fue el minuto a minuto de Lanús vs. Cienciano
Alineaciones en Lanús vs. Cienciano
LANÚS
- Nahuel Losada
- Tomás Guidara
- Carlos Izquierdoz
- José María Canale
- Sasha Marcich
- Agustín Medina
- Agustín Cardozo
- Eduardo Salvio
- Franco Watson
- Lucas Besozzi
- Yoshan Valois
- DT: Mauricio Pellegrino
CIENCIANO
- Ítalo Espinoza
- Claudio Núñez
- Kevin Becerra
- Maximiliano Amondarain
- Cristian Souza
- Gerson Barreto
- Santiago Arias
- Ademar Robles
- Marcos Martinich
- Alejandro Hohberg
- Carlos Garcés
- DT: Horacio Melgarejo
CIENCIANO
- Ítalo Espinoza
- Claudio Núñez
- Kevin Becerra
- Maximiliano Amondarain
- Cristian Souza
- Gerson Barreto
- Santiago Arias
- Ademar Robles
- Marcos Martinich
- Alejandro Hohberg
- Carlos Garcés
- DT: Horacio Melgarejo
¿A qué hora se jugó Lanús vs. Cienciano?
El partido entre Lanús y Cienciano, correspondiente a la ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026, se jugó este miércoles 22 de julio a partir de los siguientes horarios:
- Perú: 19:30 horas
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia: 19:30 horas
- Chile: 20:30 horas
- Uruguay: 21:30 horas
- Ecuador: 19:30 horas
- México: 18:30 horas
- Estados Unidos: 17:30 PT / 20:30 ET
¿Dónde ver EN VIVO Lanús vs. Cienciano?
Lanús vs. Cienciano, partido de ida que se disputó en el Estadio Ciudad de Lanús, cuenta con transmisión por TV y streaming online. Mira por dónde se pudo verlo:
- Perú: DSports, DGO
- Argentina: DSports, DGO
- Colombia: DSports, DGO, ESPN, Disney+ Premium
- Chile: DSports, DGO
- Uruguay: DSports, DGO
- Ecuador: DSports, DGO, ESPN, Disney+ Premium
- México: Disney+ Premium
- Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, fuboTV