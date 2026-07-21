La Selección Peruana quiere mantener su nivel de competencia alta. Por eso, plantea unos amistosos con selecciones del reciente Mundial 2026.

La Selección Peruana de Fútbol planifica una exigente agenda internacional para el segundo semestre del año 2026. Bajo la dirección técnica de Mano Menezes, la ‘Bicolor’ busca enfrentar a rivales de peso mundial para acelerar la reestructuración del plantel de cara a las próximas Eliminatorias.

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La hoja de ruta: Norteamérica en septiembre y octubre

Antes del viaje al continente asiático, el equipo peruano disputará cuatro amistosos en Estados Unidos. Los oponentes confirmados verbalmente son Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, rivales competitivos de la región que aportarán el roce físico inicial al proceso de Menezes.

Mano Menezes está haciendo visorías en el fútbol peruano. (Foto: X).

La gira asiática que busca Menezes

El foco principal del plan trazado por la FPF se ubica en la fecha FIFA de noviembre. De acuerdo con lo revelado por el periodista Gustavo Peralta en Modo Fútbol, el DT Mano Menezes exige rivales de jerarquía para evaluar el techo competitivo del equipo en suelo visitante.

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La intención principal del comando técnico es sostener dos partidos de altísima exigencia en Asia frente a Japón y Australia. Dos seleccionados que vienen de consolidarse en la élite tras superar la fase de grupos del reciente Mundial 2026.

Japón: Dinámica y potencia asiática de dieciseisavos

El conjunto japonés llega a este cruce tras completar una actuación sólida en el Mundial 2026. Los nipones avanzaron de forma invicta en la fase de grupos tras igualar 2-2 ante Países Bajos, golear 4-0 a Túnez y empatar 1-1 frente a Suecia, quedando fuera en dieciseisavos de final por un ajustado 2-1 ante Brasil.

Para Mano Menezes, medirse ante Japón representa la oportunidad ideal de testear la velocidad de transición y la disciplina táctica de su renovada zona defensiva.

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Australia: El choque físico que exige el nuevo proceso

Por su parte, los ‘Socceroos’ demostraron un sólido bloque defensivo durante la cita mundialista de 2026, avanzando a dieciseisavos de final tras vencer 2-0 a Turquía y empatar 0-0 ante Paraguay. Su despedida del torneo se produjo en la tanda de penales tras igualar 1-1 ante Egipto.

Enfrentar a un rival de la fuerza física y el juego aéreo de Australia le permitirá al estratega brasileño medir el temple de los nuevos elementos convocados en escenarios de alta presión.

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