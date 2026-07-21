Dirigió más de 800 partidos en su carrera. En la Copa del Mundo, se despidió en el partido España vs. Portugal en octavos de final.

El Mundial 2026 fue su último torneo y anunció su retiro profesional. El árbitro inglés Anthony Taylor se despidió del arbitraje, según confirmaron los periodistas Fabrizio Romano y David Ornstein en la red social X. Dejó su trabajo como colegiado tras más de 800 partidos profesionales y su último encuentro fue el partido de octavos de final entre España y Portugal.

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“Oficiar a nivel de élite ha sido un inmenso privilegio, pero la presión es intensa y el escrutinio es constante privilegio (…) Así que el momento es ahora el adecuado para apartarme y mirar hacia adelante para transitar al próximo capítulo de mi carrera”, aseguró Taylor, de acuerdo a lo dicho por Romano en su cuenta de X.

Anthony Taylor se despidió del arbitraje (X @FabrizioRomano).

El árbitro inglés de 47 años tuvo su último torneo en la Copa del Mundo. Dirigió tres partidos: Uzbekistán 1-3 Colombia y Senegal 5-0 Irak por la fase de grupos y el último fue el duelo en octavos de final donde España eliminó a Portugal tras la victoria 1-0. Ese fue, además de su último partido, el final de la carrera en Mundiales para Cristiano Ronaldo.

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¿Quién es Anthony Taylor y cómo ha sido su carrera?

Anthony Taylor es uno de los árbitros más reconocidos del fútbol inglés, un habitual en la Premier League desde hace varios años (se estrenó en 2010). Tiene la particularidad que, antes de dedicarse al arbitraje, trabajó como guardia en prisión.

En su carrera, ha dirigido más de 800 partidos y ha estado en múltiples torneos importantes. No sólo estuvo en este Mundial 2026, sino también en la edición de Qatar 2022. Además, ha sido juez de las Eurocopas 2020 y 2024 y también de la Supercopa de la UEFA 2020. En 2023, dirigió la final de la UEFA Europa League entre Sevilla y Roma.

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Uno de los momentos más duros de su carrera fue en el partido de la Euro 2020, el cual debió suspenderse entre Dinamarca y Francia debido al paro cardíaco que sufrió Christian Eriksen. La rápida intervención de Taylor para detener el juego y pedir asistencia de manera urgente, lo ayudó para que se salve.

También ha sido considerado un juez polémico. Uno de sus episodios más resonantes fue en el partido de los cuartos de final de la Euro 2024 entre España y Alemania donde no pitó una supuesta mano de Marc Cucurella, lo que llevó a un intenso debate, luego de la eliminación alemana.

La cronología de la carrera de Anthony Taylor

2002 – 2004: Árbitro en la Northern Premier League.

Árbitro en la Northern Premier League. 2004 – 2006: Árbitro en la Football Conference.

Árbitro en la Football Conference. 2006 – 2010: Árbitro en The Football League.

Árbitro en The Football League. 2010 – Presente: Árbitro del Select Group en la Premier League.

Árbitro del Select Group en la Premier League. 2013 – Presente: Árbitro Internacional para la FIFA y la UEFA.

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