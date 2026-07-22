Universitario vs. Cusco FC: Héctor Cúper tendrá tres bajas prácticamente confirmadas

Universitario se prepara para el partido contra Cusco FC, por la Liga 1. Tendrían tres bajas considerables, deberá estar alerta Héctor Cúper.

Universitario de Deportes afronta la segunda fecha del Torneo Clausura con la firme consigna de mantener el paso firme en el campeonato. Luego de debutar con una victoria por 2-1 como visitante ante ADT en Tarma, el cuadro merengue volverá a jugar ante su hinchada en busca de afianzarse en la parte alta de la tabla. Sin embargo, el panorama para el técnico Héctor Cúper se ha complicado en las últimas horas debido a la situación médica de tres futbolistas del plantel.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC?

El compromiso entre el cuadro crema y el conjunto imperial está programado para disputarse este viernes 24 de julio a partir de las 8:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental U Marathon de Ate.

Para los aficionados que sigan el encuentro por televisión o plataformas digitales, la transmisión en vivo estará a cargo de la señal de L1 MAX (disponible en operadores como DirecTV, Best Cable y Claro TV) y vía streaming a través de L1 Play.

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Las tres bajas que complican la alineación de Héctor Cúper

Durante las jornadas de entrenamiento en Campomar, la atención médica ha estado centrada en la evolución de varios integrantes del primer equipo. Según reveló el periodista Enrique Vega, tres futbolistas realizan trabajos diferenciados de recuperación y no entrenan a la par del grupo:

Anderson Santamaría: El zaguero central continúa con un plan de rehabilitación especial para superar sus molestias físicas.

El zaguero central continúa con un plan de rehabilitación especial para superar sus molestias físicas. Jordan Guivin: El mediocampista realiza entrenamientos al margen del grupo principal.

El mediocampista realiza entrenamientos al margen del grupo principal. Horacio Calcaterra: El experimentado volante sigue bajo tratamiento de fisioterapia.

El comando técnico encabezado por Héctor Cúper ha tomado una postura firme: no arriesgará a ningún jugador que no llegue en óptimas condiciones físicas. Por ello, si no alcanzan el 100 % de su rendimiento en las próximas horas, los tres futbolistas quedarán al margen de la lista oficial de convocados.

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El gran reencuentro con ex cremas en el Monumental

El duelo ante Cusco FC representa un reto exigente para la ‘U’, ya que el equipo visitante viene de golear 4-1 a Alianza Atlético en la primera jornada y cuenta en sus filas con profesionales con pasado en la institución estudiantil:

Javier Rabanal: El actual director técnico del cuadro cusqueño conoce la exigencia de Ate tras su etapa previa en el club.

El actual director técnico del cuadro cusqueño conoce la exigencia de Ate tras su etapa previa en el club. Miguel Silveira: El delantero brasileño, quien perteneció al cuadro crema en el primer tramo de la temporada, forma parte del ataque visitante para esta jornada.

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A pesar de las probables ausencias de Santamaría, Guivin y Calcaterra, el resto de la plantilla de Universitario completó los entrenamientos con balón a máxima intensidad. Cúper alista las variantes tácticas para hacer respetar la localía y sumar tres puntos fundamentales en la tabla de posiciones.

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