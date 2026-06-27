El Mundial 2026 sigue avanzando partido a partido y, en paralelo, también se va acortando el tiempo de las leyendas.

El Mundial 2026 marca el cierre de una era en el fútbol. Tras décadas dominando la élite, figuras históricas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi afrontan la que todo apunta será su última Copa del Mundo. Ambos llegan con la ilusión intacta de conquistar el título y despedirse del máximo escenario del fútbol con un nuevo logro para sus selecciones.

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Aunque el portugués y el argentino acaparan la atención, no serán los únicos que pondrán punto final a su historia mundialista. El paso del tiempo también alcanza a otros referentes que marcaron una época y que, por edad, difícilmente volverán a disputar una Copa del Mundo en 2030.

Algunos todavía siguen en carrera y sueñan con levantar el trofeo como Luka Modric o Neymar, mientras que otros ya quedaron eliminados del torneo como Fernando Muslera o Alberto Quintero. En cualquier caso, el Mundial 2026 representa el último capítulo de varias de las carreras internacionales más importantes de las últimas dos décadas.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi le dicen adiós al Mundial tras este 2026. (Foto: Producción Bolavip)

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Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar encabezan una generación irrepetible

Cristiano Ronaldo: Con 41 años, Cristiano Ronaldo disputa su último Mundial con la ilusión de conquistar el único gran título que falta en su carrera. El máximo goleador histórico de Portugal ya ganó una Eurocopa y dos ediciones de la UEFA Nations League, por lo que levantar la Copa del Mundo sería el cierre perfecto de su trayectoria internacional.

Lionel Messi: Por su parte, Lionel Messi, de 38 años, ya confirmó que dejará la selección al finalizar el Mundial 2026. El capitán de Argentina conquistó dos Copas América, un Mundial, una Finalissima, una medalla de oro olímpica y un Mundial Sub-20, consolidando uno de los palmarés más completos en la historia del fútbol.

Neymar: A ellos se suma Neymar, quien, pese a tener 34 años, llega condicionado por las lesiones y la incertidumbre sobre su continuidad, por lo que todo indica que esta será su última participación con Brasil en una Copa del Mundo.

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Las otras figuras que también se despiden de los Mundiales

Craig Gordon – Escocia (43 años)

Guillermo Ochoa – México (40 años)

Luka Modric – Croacia (40 años)

Edin Dzeko – Bosnia y Herzegovina (40 años)

Manuel Neuer – Alemania (40 años)

Vozinha – Cabo Verde (40 años)

Fernando Muslera – Uruguay (39 años)

Yuto Nagatomo – Japón (39 años)

Hernán Galindez – Ecuador (39 años)

Mahdy Soliman – Egipto (39 años)

Tim Ream – EE. UU. (38 años)

Weverton – Brasil (38 años)

Alberto Quintero – Panamá (38 años)

Johny Placide – Haití (38 años)

Nicolás Otamendi – Argentina (38 años)

Gatito Fernández – Paraguay (38 años)

Stopira – Cabo Verde (38 años)

Michael Boxall – Nueva Zelanda (37 años)

Iván Perisic – Croacia (37 años)

Axel Witsel – Bélgica (37 años)

Enner Valencia – Ecuador (36 años)

Luka Modric disputa su último mundial con Croacia a sus 40 años. (Foto: Getty Images)

Países eliminados del Mundial 2026

Qatar (Grupo B)

Haití (Grupo C)

Turquía (Grupo D)

Túnez (Grupo F)

Jordania (Grupo J)

Panamá (Grupo L)

República Checa (Grupo A)

Curazao (Grupo E)

Uruguay (Grupo H)

Arabia Saudita (Grupo H)

Nueva Zelanda (Grupo G)

Irak (Grupo I)

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Cruces de 16avos de final del Mundial 2026

Datos claves

El Mundial 2026 marcará la última Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Referentes históricos como Luka Modric y Neymar también disputan su último torneo.

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