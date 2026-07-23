Tras ser figura en el Mundial 2026, Vozinha negocia con un club grande de Sudamérica

Si tenemos que hablar de una de la grandes figuras del Mundial 2026, no hay duda alguna de que el nombre de Vozinha representa dicho rótulo y vaya que lo hizo con creces. Hasta el día de hoy sigue siendo tendencia a nivel internacional, más aún cuando su futuro futbolístico está en discusión. Es justamente por ello que ahora un club gigante de Sudamérica lo tiene en la mira para contratarlo.
Vozinha, arquero de Cabo Verde de 40 años de edad, llegó en condición de jugador libre al Mundial 2026 ya que hasta junio perteneció a las del Grupo Desportivo de Chaves de la segunda división de Portugal. Ahora se ha podido conocer que Colo Colo irá con todo por sus servicios y es el presidente de la institución chilena quien optó por persuadirlo a como de lugar.
“Luego de que haya sido ofrecido hace varios días y con la caída de Mele, Colo Colon comenzó a negociar por Vozinha. Es una decisión del presidente Aníbal Mosa. El ‘Tano’ Ortiz no lo pidió, pero dio luz verde para que se avance”; fue la más reciente revelación del periodista argentino César Luis Merlo y con lo cual se espera que en las próximas horas existan mayores novedades al respecto.
🚨Luego de que haya sido ofrecido hace varios días y con la caída de Mele, Colo Colon comenzó a negociar por Vozinha.— César Luis Merlo (@CLMerlo) July 23, 2026
*️⃣Es una decisión del presidente Aníbal Mosa. El "Tano" Ortiz no lo pidió, pero dio luz verde para que se avance. pic.twitter.com/aleyw6Iuzh
Vozinha dentro del equipo ideal del Mundial 2026
Gracias a sus buenos rendimientos durante el Mundial 2026, en especial en los encuentros que Cabo Verde disputó frente a España, Uruguay y Argentina, Vozinha hizo historia en la primera participación de su selección en la máxima fiesta del fútbol y se ganó el corazón de los hinchas. Además, sus apariciones fueron determinantes para que integre el equipo ideal del campeonato.
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Así es. El experimentado guardameta cumplió la mejor actuación de su carrera deportiva y el equipo ideal elegido por FIFA quedó alineado de la siguiente manera: Vozinha (Cabo Verde); Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia) y Marc Cucurella (España); Rodri (España); Michael Olise (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra); Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia).
Fuente: FIFA World Cup.
DATOS CLAVES
- Vozinha, arquero de Cabo Verde, negocia su fichaje con Colo Colo.
- Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, autorizó la contratación del portero Vozinha.
- Vozinha integró el XI ideal del Mundial 2026 tras destacar con Cabo Verde.