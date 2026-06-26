EN VIVO Tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026

La pelea por pasar a 16avos de final tiene a los terceros puestos en vilo. Sólo 8 de 12 pasan a la siguiente instancia. Conoce las posiciones.

El Mundial 2026 disputa su última fecha de la fase de grupos donde se definen los clasificados a los dieciseisavos de final. Para esta instancia, no sólo clasifican las dos mejores selecciones de cada uno de los 12 grupos, sino también los ocho mejores terceros. Para definirlos, te compartimos la tabla de posiciones que define a dichos terceros lugares.

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La Copa del Mundo, que se realiza en Estados Unidos, Canadá y México, cuenta por primera con 48 selecciones, lo que dispone de un cambio en el sistema de clasificación para instancias decisivas. Se agregó una nueva ronda, es decir, la instancia de los mejores 32 equipos (o 16avos de final).

Así, con 32 países clasificados a 16avos de final, no sólo se clasifican los dos primeros que más puntos hayan sumado en cada grupo, sino también los ocho mejores terceros. Pero, para conocerlos, se debe realizar una tabla de posiciones donde aquellos que tengan más puntos y estén favorecidos por los criterios de desempate estarán en la otra ronda.

Tabla de posiciones EN VIVO de los mejores terceros del Mundial 2026

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Tabla de posiciones EN VIVO de la fase de grupos del Mundial 2026

Suecia, Ecuador y Bosnia y Herzegovina, ya clasificados a 16avos de final

Las selecciones de Suecia, Ecuador y Bosnia y Herzegovina ya están clasificados a 16avos de final por estar entre los mejores terceros de este Mundial 2026. Paraguay está muy cerca de asegurar su lugar debido a su posición.

Los países más complicados para clasificar son Corea del Sur y Escocia, ya que algunas selecciones los pueden superar en la tabla de los mejores terceros.

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