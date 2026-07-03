Dónde ver EN VIVO Colombia vs Ghana: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Hoy tenemos un partido impresionante: Colombia vs Ghana, por el Mundial 2026. Los detalles, sobre dónde ver en vivo, mediante tv y streaming.

La Selección Colombia se juega su permanencia en el Mundial 2026 frente a una impredecible Ghana en los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con el ánimo a tope tras liderar el Grupo K de forma invicta, superando incluso a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Publicidad

Este partidazo a todo o nada definirá al último clasificado para los octavos de final, donde Suiza ya espera rival. Un condimento especial lo pone el banquillo africano: Carlos Queiroz, extécnico del conjunto cafetero, es el actual estratega de Ghana y busca la hazaña de eliminarlos.

Ahora viviremos lo que será el Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026. (Foto: X).

¿A qué hora juegan Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

El emocionante compromiso se disputará en el imponente Arrowhead Stadium de Kansas City. Los aficionados podrán disfrutar del pitazo inicial en los siguientes horarios:

Publicidad

Colombia, Perú y Ecuador: 8:30 p. m.

México (Centro): 7:30 p. m.

Estados Unidos (Miami) y Venezuela: 9:30 p. m.

Argentina y Uruguay: 10:30 p. m.

Canales de TV para ver el partido EN VIVO

La transmisión oficial para el territorio colombiano estará a cargo de las señales abiertas de Gol Caracol y Canal RCN, además de la señal de cable de DirecTV.

En el resto del continente americano, el duelo de eliminación directa se emitirá a través de DSports para Sudamérica, América TV en Perú, y las pantallas de Canal 5 y TV Azteca en México. Para Estados Unidos, la opción en televisión va por FOX y Telemundo.

Dónde ver streaming online del Mundial 2026

Si prefieres seguir las acciones desde tu celular, tablet o Smart TV de manera online, estas son las plataformas con los derechos de streaming oficiales en la región:

Publicidad

Colombia y Sudamérica: DGO (DirecTV GO), Paramount+ y Disney+ Premium.

Perú: América TV GO y DGO.

México: ViX Premium.

Estados Unidos: FuboTV y Peacock.

Formaciones probables del partido

XI Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Durán.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Durán. XI Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey, Elijah Owusu, Antoine Semenyo; Kwasi Sibo, Kamaldeen Sulemana y Jordan Ayew.

DATOS CLAVE

Selección Colombia enfrentará a Ghana a las 8:30 p. m. por los dieciseisavos.

Gol Caracol y RCN transmitirán el partido por televisión abierta en territorio colombiano.

Suiza espera en los octavos de final al ganador de este encuentro.