Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026: cuadro completo

El cuadro de los octavos de final del Mundial 2026 se va definiendo. Resta sólo el último partido de 16avos de final entre Colombia y Ghana. Este viernes 3 de julio se clasificaron Argentina y Egipto, ambos de manera sufrida, y se enfrentarán en la instancia de las 16 mejores selecciones.
Primero, Egipto tuvo que sufrir para avanzar a octavos de final, ya que recurrió a los penales para vencer a Australia. Empezó ganando con el gol de Emam Ashour, pero luego, se lo empataron los ‘Socceroos’ con la anotación en contra de Mohamed Hany. Y en los penales, un par de fallos australianos, le dieron la victoria al seleccionado de Mohamed Salah y compañía.
Luego, Argentina, la actual campeona del mundo, tuvo que sufrir para eliminar a una valiente Cabo Verde. Fue victoria 3-2 en la prórroga para el combinado ‘albiceleste’, que no jugó bien, pero que pudo pasar a los octavos de final. Ahora, enfrentará a los egipcios .
El último partido de los 16avos de final enfrenta a Colombia y Ghana en Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. El ganador de dicho duelo será rival de Suiza y definirá cómo queda el cuadro definitivo de octavos de final.
Cuadro completo del Mundial 2026
Resultados de los 16avos de final del Mundial 2026
- Alemania 1-1 Paraguay* (3-4 por penales)
- Francia 3-0 Suecia
- Sudáfrica 0-1 Canadá
- Países Bajos 1-1 Marruecos* (2-3 por penales)
- Portugal 2-1 Croacia
- España 3-0 Austria
- Estados Unidos 2-0 Bosnia Herzegovina
- Bélgica 3-2 Senegal
- Brasil 2-1 Japón
- Costa de Marfil 1-2 Noruega
- México 2-0 Ecuador
- Inglaterra 2-1 RD Congo
- Argentina 3-2 Cabo Verde
- Australia 1-1 Egipto* (2-4 por penales)
- Suiza 2-0 Argelia
- Colombia vs. Ghana
Clasificados a octavos de final del Mundial 2026
- Canadá
- Brasil
- Paraguay
- Marruecos
- Noruega
- Francia
- México
- Inglaterra
- Bélgica
- Estados Unidos
- España
- Portugal
- Suiza
Eliminados en 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica
- Japón
- Alemania
- Países Bajos
- Costa de Marfil
- Suecia
- Ecuador
- República Democrática del Congo
- Senegal
- Bosnia y Herzegovina
- Austria
- Croacia
- Argelia
Cruces de octavos de final del Mundial 2026
- Paraguay vs. Francia
- Canadá vs. Países Bajos
- Portugal vs. España
- Estados Unidos vs. Bélgica
- Brasil vs. Noruega
- México vs. Inglaterra
- Argentina vs. Egipto
- Suiza vs. Colombia/Ghana