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Mundial 2026

Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026: cuadro completo

La Selección Argentina sufrió para pasar a octavos de final. Queda un sólo partido de 16avos de final del Mundial 2026.

La Selección Argentina sufrió para pasar a octavos de final.
© Getty ImagesLa Selección Argentina sufrió para pasar a octavos de final.

El cuadro de los octavos de final del Mundial 2026 se va definiendo. Resta sólo el último partido de 16avos de final entre Colombia y Ghana. Este viernes 3 de julio se clasificaron Argentina y Egipto, ambos de manera sufrida, y se enfrentarán en la instancia de las 16 mejores selecciones.

Primero, Egipto tuvo que sufrir para avanzar a octavos de final, ya que recurrió a los penales para vencer a Australia. Empezó ganando con el gol de Emam Ashour, pero luego, se lo empataron los ‘Socceroos’ con la anotación en contra de Mohamed Hany. Y en los penales, un par de fallos australianos, le dieron la victoria al seleccionado de Mohamed Salah y compañía.

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Luego, Argentina, la actual campeona del mundo, tuvo que sufrir para eliminar a una valiente Cabo Verde. Fue victoria 3-2 en la prórroga para el combinado ‘albiceleste’, que no jugó bien, pero que pudo pasar a los octavos de final. Ahora, enfrentará a los egipcios .

El último partido de los 16avos de final enfrenta a Colombia y Ghana en Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. El ganador de dicho duelo será rival de Suiza y definirá cómo queda el cuadro definitivo de octavos de final.

Cuadro completo del Mundial 2026

Resultados de los 16avos de final del Mundial 2026

  • Alemania 1-1 Paraguay* (3-4 por penales)
  • Francia 3-0 Suecia
  • Sudáfrica 0-1 Canadá
  • Países Bajos 1-1 Marruecos* (2-3 por penales)
  • Portugal 2-1 Croacia
  • España 3-0 Austria
  • Estados Unidos 2-0 Bosnia Herzegovina
  • Bélgica 3-2 Senegal
  • Brasil 2-1 Japón
  • Costa de Marfil 1-2 Noruega
  • México 2-0 Ecuador
  • Inglaterra 2-1 RD Congo
  • Argentina 3-2 Cabo Verde
  • Australia 1-1 Egipto* (2-4 por penales)
  • Suiza 2-0 Argelia
  • Colombia vs. Ghana

Clasificados a octavos de final del Mundial 2026

  • Canadá
  • Brasil
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Noruega
  • Francia
  • México
  • Inglaterra
  • Bélgica
  • Estados Unidos
  • España
  • Portugal
  • Suiza

Eliminados en 16avos de final del Mundial 2026

  • Sudáfrica
  • Japón
  • Alemania
  • Países Bajos
  • Costa de Marfil
  • Suecia
  • Ecuador
  • República Democrática del Congo
  • Senegal
  • Bosnia y Herzegovina
  • Austria
  • Croacia
  • Argelia

Cruces de octavos de final del Mundial 2026

  • Paraguay vs. Francia
  • Canadá vs. Países Bajos
  • Portugal vs. España
  • Estados Unidos vs. Bélgica
  • Brasil vs. Noruega
  • México vs. Inglaterra
  • Argentina vs. Egipto
  • Suiza vs. Colombia/Ghana
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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