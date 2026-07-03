Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026: cuadro completo

La Selección Argentina sufrió para pasar a octavos de final. Queda un sólo partido de 16avos de final del Mundial 2026.

El cuadro de los octavos de final del Mundial 2026 se va definiendo. Resta sólo el último partido de 16avos de final entre Colombia y Ghana. Este viernes 3 de julio se clasificaron Argentina y Egipto, ambos de manera sufrida, y se enfrentarán en la instancia de las 16 mejores selecciones.

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Primero, Egipto tuvo que sufrir para avanzar a octavos de final, ya que recurrió a los penales para vencer a Australia. Empezó ganando con el gol de Emam Ashour, pero luego, se lo empataron los ‘Socceroos’ con la anotación en contra de Mohamed Hany. Y en los penales, un par de fallos australianos, le dieron la victoria al seleccionado de Mohamed Salah y compañía.

Luego, Argentina, la actual campeona del mundo, tuvo que sufrir para eliminar a una valiente Cabo Verde. Fue victoria 3-2 en la prórroga para el combinado ‘albiceleste’, que no jugó bien, pero que pudo pasar a los octavos de final. Ahora, enfrentará a los egipcios .

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El último partido de los 16avos de final enfrenta a Colombia y Ghana en Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. El ganador de dicho duelo será rival de Suiza y definirá cómo queda el cuadro definitivo de octavos de final.

Cuadro completo del Mundial 2026

Resultados de los 16avos de final del Mundial 2026

Alemania 1-1 Paraguay * (3-4 por penales)

* Francia 3-0 Suecia

Sudáfrica 0-1 Canadá

Países Bajos 1-1 Marruecos* (2-3 por penales)

Portugal 2-1 Croacia

España 3-0 Austria

Estados Unidos 2-0 Bosnia Herzegovina

Bélgica 3-2 Senegal

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Brasil 2-1 Japón

Costa de Marfil 1-2 Noruega

México 2-0 Ecuador

Inglaterra 2-1 RD Congo

Argentina 3-2 Cabo Verde

Australia 1-1 Egipto* (2-4 por penales)

Suiza 2-0 Argelia

Colombia vs. Ghana

Clasificados a octavos de final del Mundial 2026

Canadá

Brasil

Paraguay

Marruecos

Noruega

Francia

México

Inglaterra

Bélgica

Estados Unidos

España

Portugal

Suiza

Eliminados en 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica

Japón

Alemania

Países Bajos

Costa de Marfil

Suecia

Ecuador

República Democrática del Congo

Senegal

Bosnia y Herzegovina

Austria

Croacia

Argelia

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Cruces de octavos de final del Mundial 2026

Paraguay vs. Francia

Canadá vs. Países Bajos

Portugal vs. España

Estados Unidos vs. Bélgica