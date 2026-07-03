Alineaciones confirmadas para Colombia vs Ghana por el Mundial 2026: formaciones, cambios y bajas

Las selecciones Colombia y Ghana se miden en el último partido de los 16avos de final del Mundial 2026. Arrowhead Stadium recibe a estas dos selecciones por el último boleto de los octavos de final. Los entrenadores Néstor Lorenzo y Carlos Queiroz, respectivamente, ya tienen definidas sus alineaciones para este encuentro.
La Selección Colombia fue el mejor del Grupo L, incluso superando a Portugal, con el que empató sin goles. Venció a Uzbekistán y a República Democrática del Congo para sumar 7 puntos. Por eso, tiene que enfrentar a uno de los mejores terceros.
El combinado de Ghana, por su parte, tuvo que sufrir para clasificar, ya que fue tercero en el Grupo L con 4 unidades, producto de una victoria ante Panamá, el empate ante Inglaterra y la derrota ante Croacia.
Alineaciones confirmadas para Colombia vs Ghana
COLOMBIA
- Camilo Vargas
- Daniel Múñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Jefferson Lerma
- Gustavo Puerta
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Luis Díaz
- Jhon Córdoba
- DT: Néstor Lorenzo
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GHANA
- Lawrence Ati Zigi
- Marvin Senaya
- Jerome Opoku
- Derrick Luckassen
- Gideon Mensah
- Thomas Partey
- Caleb Yirenkyi
- Kwasi Sibo
- Antoine Semenyo
- Iñaki Williams
- Jordan Ayew
- DT: Carlos Queiroz
Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.
Cambios, formaciones y tácticas para Colombia vs Ghana
En Colombia, se repite la alineación que ya viene siendo de memoria para el entrenador Néstor Lorenzo, aunque la novedad es que Jhon Córdoba permanece como centrodelantero en lugar de Luis Suárez, quien no ha marcado en esta Copa del Mundo.
Con respecto al once titular ante Portugal en el último partido, hay dos cambios. Vuelven los laterales titulares: Daniel Múñoz y Johan Mojica retornar el once titular por Santiago Arias y Deiver Machado.
En Ghana, por su parte, hay cuatro cambios con respecto a la derrota ante Croacia. Vuelve el arquero Lawrence Ati Zigi, mientras que Iñaki Williams, Caleb Yirekyi y Jerome Opoku también retornan al once titular.
DATOS CLAVE
- Colombia y Ghana definen su pase a octavos de final en Arrowhead Stadium.
- 7 puntos obtuvo la selección de Néstor Lorenzo en la fase de grupos.
- 4 cambios realizó Carlos Queiroz en la alineación titular del equipo ghanés.