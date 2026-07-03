Dónde juegan Colombia vs Ghana por los 16avos de final y en qué estadio del Mundial 2026

Colombia y Ghana cierran los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Conoce los detalles del estadio en donde juegan.

Colombia y Ghana se enfrentan hoy viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Arrowhead Stadium (renombrado como Estadio Kansas City para esta Copa del Mundo) es la sede elegida para este partido, en Kansas City, Misuri.

Publicidad

Esta cancha tiene un récord Guinness por ser el más ruidoso de todo el mundo. Esto lo logró en un partido de NFL de los Kansas City Chiefs, franquicia que hace de local en Arrowhead. Este es el quinto partido en el que es sede en esta Copa del Mundo:

PARTIDOS QUE ALBERGÓ ARROWHEAD STADIUM EN EL MUNDIAL 2026

Argentina 3-0 Argelia | Grupo J | 16 de junio

| Grupo J | 16 de junio Ecuador 0-0 Curazao | Grupo E | 20 de junio

| Grupo E | 20 de junio Túnez 1-3 Países Bajos | Grupo F | 25 de junio

| Grupo F | 25 de junio Argelia 3-3 Austria | Grupo J | 27 de junio

DATOS GENERALES DEL ARROWHEAD STADIUM

Inauguración: 12 de agosto de 1972.

12 de agosto de 1972. Capacidad actual: Aproximadamente 76,416 espectadores , lo que lo convierte en el estadio más grande del estado de Missouri y uno de los de mayor aforo en la NFL.

Aproximadamente , lo que lo convierte en el estadio más grande del estado de Missouri y uno de los de mayor aforo en la NFL. Equipo local: Es la inquebrantable fortaleza de los Kansas City Chiefs (NFL).

Es la inquebrantable fortaleza de los (NFL). Superficie: Césped natural (Bermuda grass), equipado con un sistema de calefacción subterráneo para evitar que se congele durante los gélidos inviernos del Medio Oeste.

Césped natural (Bermuda grass), equipado con un sistema de calefacción subterráneo para evitar que se congele durante los gélidos inviernos del Medio Oeste. Ubicación: Forma parte del Truman Sports Complex, un complejo deportivo único en el que comparte un enorme recinto de estacionamientos con el Kauffman Stadium (hogar de los Kansas City Royals de la MLB).

Publicidad

CURIOSIDADES DEL HARD ROCK STADIUM

El estadio más ruidoso del mundo: Arrowhead ostenta el Récord Guinness como el estadio al aire libre más ruidoso del planeta. En septiembre de 2014, durante un partido de “Monday Night Football” contra los New England Patriots, la afición de los Chiefs (la Chiefs Kingdom) alcanzó los asombrosos 142.2 decibelios , un nivel de ruido comparable al de un avión jet despegando a 100 metros de distancia.

Arrowhead ostenta el como el estadio al aire libre más ruidoso del planeta. En septiembre de 2014, durante un partido de “Monday Night Football” contra los New England Patriots, la afición de los Chiefs (la Chiefs Kingdom) alcanzó los asombrosos , un nivel de ruido comparable al de un avión jet despegando a 100 metros de distancia. El paraíso del “Tailgate”: Ir a Arrowhead es una experiencia culinaria y social. Sus inmensos estacionamientos son mundialmente famosos por su cultura del tailgating (fiestas previas a los partidos). Desde la madrugada, el área se llena de tiendas de campaña y el aire se impregna del inconfundible olor a la tradicional barbacoa de Kansas City (Kansas City BBQ).

Ir a Arrowhead es una experiencia culinaria y social. Sus inmensos estacionamientos son mundialmente famosos por su cultura del tailgating (fiestas previas a los partidos). Desde la madrugada, el área se llena de tiendas de campaña y el aire se impregna del inconfundible olor a la tradicional barbacoa de Kansas City (Kansas City BBQ). Diseño adelantado a su época: En los años 70, la tendencia arquitectónica era construir estadios circulares “multiusos” que sirvieran tanto para béisbol como para fútbol americano (lo que solía arruinar las gradas para ambos deportes). Sin embargo, Arrowhead fue diseñado exclusivamente para el fútbol americano, garantizando líneas de visión perfectas y una acústica cerrada que amplifica el ruido de los fans.

En los años 70, la tendencia arquitectónica era construir estadios circulares “multiusos” que sirvieran tanto para béisbol como para fútbol americano (lo que solía arruinar las gradas para ambos deportes). Sin embargo, Arrowhead fue diseñado exclusivamente para el fútbol americano, garantizando líneas de visión perfectas y una acústica cerrada que amplifica el ruido de los fans. Casi medio siglo sin patrocinador: A diferencia del Hard Rock Stadium, Arrowhead mantuvo su nombre original intacto durante casi 50 años. Fue recién en 2021 cuando el equipo vendió los derechos de nombre, pasando a llamarse oficialmente GEHA Field at Arrowhead Stadium.

EVENTOS IMPORTANTES EN EL HARD ROCK STADIUM

FÚTBOL AMERICANO (NFL)

El monopolio de la AFC: Gracias a la dinastía forjada por el entrenador Andy Reid y el quarterback Patrick Mahomes, Arrowhead hizo historia en la NFL al albergar el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana (AFC Championship) durante cinco años consecutivos (temporadas 2018 a 2022). Nunca antes un estadio había sido sede de esta final tantas veces seguidas.

Publicidad

FÚTBOL

Copa Mundial de la FIFA 2026: Arrowhead es una de las sedes oficiales del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá (disputándose actualmente a mediados de 2026). Para cumplir con los estrictos requisitos de la FIFA, el estadio tuvo que someterse a renovaciones temporales para ensanchar el terreno de juego, quitando algunas filas de asientos en las esquinas.

Arrowhead es una de las sedes oficiales del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá (disputándose actualmente a mediados de 2026). Para cumplir con los estrictos requisitos de la FIFA, el estadio tuvo que someterse a renovaciones temporales para ensanchar el terreno de juego, quitando algunas filas de asientos en las esquinas. El debut de la MLS y el efecto Messi: Antes de tener su propio recinto, el Sporting Kansas City (entonces llamado Kansas City Wizards) jugó en Arrowhead desde el inicio de la MLS en 1996 hasta 2007. En abril de 2024, el estadio volvió a vibrar con el soccer cuando el Sporting KC recibió al Inter Miami de Lionel Messi, atrayendo a más de 72,000 personas, la mayor asistencia para un partido de fútbol en la historia del estado de Missouri.

ENTRETENIMIENTO

Conciertos masivos: Aunque su foco es la NFL, su inmenso tamaño lo hace ideal para giras de estadios. Ha albergado conciertos legendarios de Michael Jackson (durante su Bad World Tour en 1988), Pink Floyd, U2 y The Rolling Stones. Más recientemente, fue una parada clave para megagiras como The Eras Tour de Taylor Swift (quien además se convirtió en una asistente habitual del estadio en la temporada 2023-2024 por su relación con Travis Kelce) y el Renaissance World Tour de Beyoncé.

DATOS CLAVE

Arrowhead Stadium es sede hoy del partido mundialista entre Colombia y Ghana.

es sede hoy del partido mundialista entre Colombia y Ghana. 142.2 decibelios es el récord Guinness de ruido que ostenta este estadio.

es el récord Guinness de ruido que ostenta este estadio. 76,416 espectadores es la capacidad actual del recinto inaugurado en agosto de 1972.