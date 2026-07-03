Si Colombia gana, contra quién, cuándo y dónde juega en octavos de final del Mundial 2026

Colombia define la clasificación a octavos de final ante Ghana en Arrowhead Stadium. Conoce el panorama ante una hipotética clasificación.

La Selección Colombia define su futuro en el Mundial 2026. Enfrenta a su par de Ghana por los 16avos de final en Arrowhead Stadium, en Kansas City, Misuri. El combinado ‘cafetero’ busca llegar a la instancia de las 16 mejores selecciones donde ya tendría rival, sede y fecha definida.

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Colombia es protagonista del último partido de los 16avos de final ante Ghana. Se clasificó tras culminar en el primer lugar del Grupo K de la Copa del Mundo donde venció a Uzbekistán y República Democrática del Congo, e igualando con Portugal.

El combinado africano, por su parte, fue uno de los mejores terceros en la fase de grupos del Mundial 2026. Venció a Panamá, empató a Inglaterra y perdió el último partido ante Croacia, lo que lo llevó a enfrentarse al seleccionado de Conmebol.

¿Contra quién juega Colombia si clasifica a octavos de final del Mundial 2026?

Si Colombia le gana a Ghana, se mete en octavos de final y su rival será Suiza. Esta selección viene de clasificar tras vencer a Argelia por 2-0 en 16avos de final.

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¿Cuándo juega Colombia si clasifica a octavos de final del Mundial 2026?

Si Colombia elimina a Ghana, su partido de octavos de final del Mundial 2026 el martes 7 de julio desde las 15:00 horas (de Bogotá, Colombia y Lima, Perú).

¿Dónde juega Colombia si clasifica a octavos de final del Mundial 2026?

Colombia y Suiza se enfrentarían en octavos de final del Mundial 2026, en el BC Place de Vancouver, Canadá.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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